Federica Panicucci, stangata da Mediaset: programma chiuso, il motivo

Meno lavoro in vista per Federica Panicucci, ‘costretta’ nella scorsa stagione televisiva a fare gli straordinari. Come reso noto da Dagospia, Mattino 4, ‘costola’ di Mattino 5 in onda su Rete 4, sarebbe stato cancellato da Mediaset. Il talk show trasmesso nei giorni feriali a tarda mattinata non ha guadagnato la riconferma e infatti non figurerebbe nei palinsesti del 2025/2026. La conduttrice di Cecina ha timonato la trasmissione con il giornalista Roberto Poletti. I vertici di Cologno Monzese avrebbero scelto di non riproporre il programma al pubblico. Il motivo è presto detto: gli ascolti non sono stati entusiasmanti.

Panicucci e Poletti resteranno comunque nel team Mediaset. Il giornalista dovrebbe essere destinato ad altri progetti. La conduttrice tornerà invece a guidare da settembre Mattino 5 assieme a Francesco Vecchi. L’esperimento di Mattino 4, invece, si dovrebbe concludere definitivamente. Un esperimento alquanto originale, per usare un eufemismo. Così come è stata originale la scelta di piazzarvi la Panicucci che per mesi si è ritrovata a staccare da Mattino 5 in onda sull’ammiraglia per fiondarsi su Rete 4, a trattare di fatto i medesimi temi trattati pochi minuti prima. Un effetto piuttosto sfasante.

L’ultima puntata di Mattino 4 è andata in onda il 23 maggio scorso. Spazio poi alla pausa estiva. Panicucci e Poletti avevano salutato i telespettatori dando l’arrivederci a settembre. A quanto pare, con il senno di poi, quell’arrivederci si è tramutato in un addio.

Di recente la conduttrice di Mediaset è anche stata parecchio chiacchierata dal gossip. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto che ha affrontato una crisi sentimentale di non poco conto con il compagno Marco Bacini. La coppia ha replicato velenosamente allo scrittore che ha rivendicato quanto divulgato, attaccando a sua volta con toni duri sia l’imprenditore, sia il volto di Canale 5. Tra l’altro i due, più volte in passato, hanno lasciato intendere che si sarebbero sposati. In realtà, delle nozze, non c’è più traccia.

Tornando alle questioni televisive e a Canale 5, una novità per il pubblico a partire da settembre sarà la nuova conduzione di Pomeriggio 5. Myrta Merlino è stata lasciata a casa. A prendere il suo posto sarà Gianluigi Nuzzi.