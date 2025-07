Pomeriggio 5, Mediaset ufficializza il nuovo conduttore: nome ‘perfetto’

Pomeriggio Cinque, dopo il dimenticabile biennio targato Myrta Merlino, ha un nuovo conduttore. A ufficializzarlo è Mediaset, nel corso della presentazione dei palinsesti. A raccogliere l’eredità della giornalista campana sarà Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado. Un nome ‘perfetto’ sulla carta, che mette tutti d’accordo. Le indiscrezioni che volevano Nuzzi al timone del popolare talk show pomeridiano di Canale 5 sono iniziate a circolare nei giorni scorsi. Ora arriva la conferma. Battuta la concorrenza di Dario Maltese e Veronica Gentili, altri due nomi quotati emersi di recente per il post era Merlino.

Perché Gianluigi Nuzzi può rivelarsi la scelta giusta

Se la cacciata di Barbara d’Urso e l’inserimento di Myrta Merlino erano stati accolti con ragionevole scetticismo, l’arrivo di Nuzzi a Pomeriggio Cinque, sulla carta, è un colpaccio. Merlino fu ingaggiata da La7 due anni fa. Una conduttrice non molto nota al pubblico generalista. Inoltre ha dimostrato di avere diverse lacune nel rapportarsi ai telespettatori dell’ammiraglia Mediaset. Questo almeno è ciò che dicono i freddi numeri relativi agli ascolti tv del suo biennio.

Discorso molto diverso per Nuzzi. Gli affezionati a Mediaset già lo conoscono. Con Quarto Grado, in onda su Rete 4, ha sempre raccolto ottimi risultati. Inoltre è specializzato sulla cronaca nera, sa trattarla e sa come farla ‘digerire’ al pubblico. Un po’ come fa Alberto Matano su Rai Uno con La vita in diretta. A proposito de La vita in diretta. Negli ultimi due anni la forbice con Pomeriggio 5 è andata ad allargarsi a dismisura. In qualche caso Matano ha addirittura doppiato Merlino negli ascolti.

Compito di Nuzzi sarà ricucire pian piano il gap. Pomeriggio Cinque avrà una formula nuova, su cui però non sono ancora stati resi noti i dettagli. Va da sé che se Mediaset ha dato le redini del talk ha una simile figura è perché vuole puntare maggiormente sulla cronaca nera. Dovrebbe comunque rimanere uno spazio dedicato a temi più leggeri. Non è escluso che il giornalista possa essere affiancato da una partner femminile. Non è però certo. Potrebbe infatti essere proposta la formula di ‘un uomo solo al comando’, come avviene a La vita in diretta con Matano.