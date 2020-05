Federica Panicucci, fidanzato Marco Bacini sul ritorno di Mattino 5

Marco Bacini e Federica Panicucci, lui le scrive un messaggio: ritorno a Mattino 5 giorno importante, la fase 2 comincia così per la conduttrice

Il fidanzato di Federica Panicucci è sempre presente nella vita della conduttrice di Mattino 5: anche in questa lunga quarantena (della quale non si conosce la fine), le fa continuamente sentire la propria presenza. Domani cominceranno le nuove puntate di Mattino 5 e Marco Bacini ha pensato bene di farle degli auguri speciali, ricordando a tutti che la fase 2 della quarantena non coincide assolutamente con la voglia di organizzare feste e festicciole, grandi eventi con gli amici e con i parenti.

Compagno Federica Panicucci, gli auguri e il consiglio

L’amore cresce ogni giorno di più, per Federica Panicucci e Marco Bacini: sono realmente intenzionati a sposarsi! Ma il matrimonio dovrà attendere: prima bisogna superare questo lockdown. Domani, un giorno importante per la conduttrice, perché ritornerà a condurre Mattino 5. Queste sono state le parole del suo attuale compagno: “Amore mio, @federicapanicucci, sei pronta per tornare alla guida di @mattino5tv domattina? E voi siete pronti per la #fase2 ? Dopo quasi 2 mesi 4 milioni di italiani torneranno al lavoro”. Poi il consiglio a chi non ha ancora capito bene che la fase 2 non significa ritorno alla normalità (e ci ha messo anche un pizzico d’ironia): “E mi raccomando… ricordatevi che si può far visita fino ai parenti di sesto grado (per intenderci quelli che se andate a bussare alla porta nemmeno vi riconoscono), ma vietato incontrare gli amici! Buona domenica sera a tutti!”.

Federica Panicucci felice per il nuovo inizio di Mattino 5

Ritornano tanti programmi nei palinsesti Rai e Mediaset. Con la fase 2, alcuni conduttori lasceranno le proprie abitazioni per dirigersi negli studi televisivi, rispettando totalmente le misure contenitive per il Coronavirus. Ma non tutte le trasmissioni riprenderanno. Non troviamo, fra queste, Detto Fatto: poche ore fa Bianca Guaccero ha scritto un lungo sfogo. La Panicucci, invece, ritornerà a condurre Mattino 5: “Pronti per la #fase2 ? Io si! Ci vediamo domattina a @mattino5tv! Vi aspetto”.