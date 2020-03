Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano: parla la conduttrice

La conduttrice di Mattino 5 rivela i suoi futuri progetti matrimoniali

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, in edicola da domani, Federica Panicucci ha svelato di avere intenzione di sposare il suo compagno, Marco Bacini. La toscana vive una relazione sentimentale con l’imprenditore dal 2016 e presto i due potrebbero convolare a nozze. Le ultime dichiarazioni di Federica descrivono una donna molto innamorata, un donna che ha saputo reagire al dolore della separazione dal precedente marito e molto appagata della vita di tutti i giorni. Sui social la coppia si mostra sempre in teneri abbracci e baci. È arrivato il momento del grande passo? Scopriamo insieme cosa ha riferito la Panicucci al noto settimanale.

Federica Panicucci sposa Marco Bucini? “Ci scegliamo ogni giorno”

“Sposare il mio Marco? Quello sicuramente. Succederà. Anche presto… Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo”, ha dichiarato la conduttrice nella recente intervista. Tornando poi alla questione delle nozze precedenti con Mario Fargetta (con il quale è stata sposata per 9 anni), Federica ha affermato che dopo una separazione si può tornare ad amare. “Molte donne pensano che dopo la separazione la vita sia finita, altre non si separano per lo stesso timore: noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare. La mia nuova vita mi rende felice e infinitamente appagata. E mi batte forte il cuore ogni giorno”.

La coppia ha svelato i loro piani futuri a Verissimo

Qualche mese fa, i due hanno rilasciato un’intervista di coppia nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Federica e Marco già parlavano di un possibile sposalizio: “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”, ha dichiarato la donna che ha poi aggiunto: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo!”.