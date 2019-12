Federica Panicucci e Marco Bacini: “Ci piacerebbe sposarci”

Federica Panicucci e Marco Bacini a Verissimo parlano di matrimonio

Prima intervista di coppia per Federica Panicucci e Marco Bacini. La conduttrice di Mattino 5 e il compagno sono stati ospiti di Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 21 dicembre. La coppia ha parlato di matrimonio, una possibilità sempre più concreta visto che la relazione procede a gonfie vele. E Bacini è riuscito ad instaurare un ottimo legame pure con Sofia e Mattia, i figli che la presentatrice Mediaset ha avuto dall’ex marito Mario Fargetta. “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”, hanno assicurato Bacini e Federica a Silvia Toffanin.

Le ultime dichiarazioni di Federica Panicucci a Verissimo

“Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”, ha dichiarato Federica Panicucci a Verissimo. “Federica è oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei”, ha aggiunto Marco Bacini.

Il padre di Federica Panicucci approvava il compagno

“Lui è gelosissimo ed io non ero abituata. All’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia”, ha detto Federica Panicucci. Che ha poi ricordato il padre scomparso qualche anno fa. Una grave perdita per Federica ma il signor Edoardo ha fatto in tempo a conoscere Marco. “A mio padre Marco piaceva moltissimo e una volta mi disse: ‘Non ti vedo così serena da tempo. Sono felice per te. Hai fatto bene’”, ha confidato la Panicucci.