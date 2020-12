Passano gli anni ma Federica Nargi resta un’icona di bellezza e di stile. Lontana dal piccolo schermo da qualche tempo la showgirl si è affermata sui social network. Su Instagram è seguita da quasi quattro milioni di follower. Un numero importante, che ha reso la compagna di Alessandro Matri una web influencer assai seguita. Sul suo profilo personale la 30enne dispensa consigli beauty e fashion, non disdegnando video e foto di vita quotidiana.

Ogni outfit di Federica Nargi conquista i suoi innumerevoli fan. È accaduto anche con l’ultimo scatto che l’ex Velina di Striscia la notizia ha condiviso su Instagram. La Nargi in primo piano con lo sfondo della splendida Trani. La città pugliese è molto cara a Federica così come ad Alessandro Matri. A colpire l’attenzione delle fan è però il maglione sfoggiato da Federica. Maculato, rosso e nero, morbido e avvolgente, che ben mette in risalto l’incarnato della Nargi.

In molti hanno chiesto la marca e il prezzo del maglione ma la risposta di Federica Nargi ha spiazzato tutti. “L’ho preso in un negozio da bambino mentre facevo shopping per le mie piccole”, ha risposto l’amica di Costanza Caracciolo. Una replica che nessuno si aspettava ma che ha reso la Nargi vicina a tante mamme. Federica non è di certo la prima che acquista abiti in un negozio per bambini. Una pratica comune a tante donne, che riescono a fare shopping insieme ai loro grandi amori.

Dunque per una volta niente abiti firmati o stravaganti, ma un semplice maglione da bambina che Federica Nargi ha saputo trasformare in un outfit pratico e comodo, decisamente più “da grande”. La Nargi, tra l’altro, è una mamma molto attenta con le sue piccole Sofia e Beatrice, che oggi hanno rispettivamente quattro e un anno. Federica segue in prima linea la crescita delle sue bambine, senza l’aiuto di tate o baby sitter.

Cosa fa oggi Federica Nargi

Dopo aver condotto Colorado, su Italia Uno, nel 2017 e nel 2018, Federica Nargi si è presa una pausa dalla televisione. Nel 2019 è diventata mamma per la seconda volta e dopo la nascita di Beatrice si è concentrata sulla famiglia e sul lavoro di modella e web influencer.

Nonostante la lontananza dal piccolo schermo la Nargi è molto amata in Italia ed è continuamente richiesta come testimonial di vari brand. Al momento Federica non è ancora convolata a nozze con Alessandro Matri, con il quale fa ormai fissa dal 2009.