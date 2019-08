Federica Nargi e Matri, amore incondizionato: quando non servono parole

Federica Nargi e Alesandro Matri, è amore incondizionato: quando non servono le parole

A volte le parole non servono. A dare senso a un momento speciale, bastano e avanzano le emozioni. Lo sa bene Federica Nargi che nella giornata di oggi, per festeggiare il 35esimo compleanno del compagno Alessandro Matri, gli ha dedicato un post pieno zeppo di amore su Instagram. Un amore incondizionato, che ormai dura da dieci anni. Cioè da quel lontano 2009, quando scoccò la scintilla che presto divenne un fuoco ardente che tutt’ora brucia di passione, stima e affetto.

Il messaggio dell’ex velina per il compagno: “Tutto ciò di cui ho avuto bisogno è qui”

“Tutto ciò che ho sempre voluto… tutto ciò di cui ho avuto bisogno è QUI. Non servono parole… Buon compleanno a te, amore nostro. Mamma, Sofy, Bea”. Questo il messaggio condiviso con le figlie dall’ex velina, che ha omaggiato il suo compagno di vita. A dare spessore alla dedica uno scatto in bianco e nero in cui la family è il ritratto della felicità. Naturalmente c’è anche la piccola Beatrice, venuta alla luce pochi mesi fa, più precisamente nella notte tra il 16 e il 17 marzo. D’altra parte non è la prima volta che la Nargi si lascia andare a profondi attestati di stima per il calciatore.

Federica Nargi dopo il parto di Beatrice: “Sono orgogliosa di te, dell’uomo, del compagno di vita e del papà che sei”

“Sofia e Beatrice non potevano desiderare papà migliore. Sono orgogliosa di te, dell’uomo, del compagno di vita e del papà che sei”, scriveva su Instagram la Nargi pochi giorni dopo il parto di Beatrice, ritraendo Matri in momenti teneri con le figlie. “Ti guardo – aggiungeva – e rimango sempre più innamorata della dolcezza che hai per le nostre principesse. Auguri papino papone bis”. Gli anni passano, ma a differenza di molti altri rapporti, quello costruito da Alessandro e Federica non sembra subire le scorie del tempo. Anzi pare proprio che si fortifichi sempre più, giorno dopo giorno.