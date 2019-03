Federica Nargi, come sta dopo il parto, le prime parole della modella: il fidanzato Alessandro Matri gongola

Un paio di giorni fa è stato Alessandro Matri, su Instagram, a dare il lieto annuncio della nascita della sua seconda figlia, Beatrice. Oggi, sempre via social, ha rilasciato le prime parole dopo il parto Federica Nargi, la mamma bis legata da dieci anni al calciatore classe 1984. La showgirl è raggiante e pare stare benone. Sempre più innamorata, ha anche colto l’occasione della festa del papà (che cade oggi), per indirizzare una dedica al miele per il compagno con cui ha già una figlia, Sofia, nata il 26 settembre 2016.

“Sofia e Beatrice non potevano desiderare papà migliore. Sono orgogliosa di te, dell’uomo, del compagno di vita e del papà che sei. Ti guardo e rimango sempre più innamorata della dolcezza che hai per le nostre principesse. Auguri papino papone bis“. Queste le prime parole rilasciate da Federica dopo il parto. La showgirl ha affidato il pensiero al suo profilo Instagram, pubblicando anche tre tenere foto delle due figlie coccolate da papà Alessandro. La coppia è sempre più affiatata e l’intesa, dopo un decennio d’amore, non sembra subire le scorie del tempo. Anzi pare corroborarsi di anno in anno.

Dieci anni d’amore: Federica Nargi e Alessandro Matri coronano un amore intenso con la nascita della seconda figlia

Due giorni fa la lieta novella della nascita di Beatrice, quattro giorni fa il festeggiamento del decimo anniversario di fidanzamento. Così la Nargi, per quest’ultima ricorrenza, ha scelto di pubblicare un paio di video insieme ad Alessandro e Sofia. Il filmato è stato realizzato con una serie di immagini emozionanti e romantiche. “10 anni di noi, quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso…. non smetterò mai di ringraziarti amore mio…”, il commento della showgirl al post. Poi ecco l’arrivo di Beatrice, il modo migliore per coronare un decennio di amore intenso.