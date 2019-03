Federica Nargi mamma bis, l’ex Velina ha partorito: l’annuncio di papà Matri

Federica Nargi ha partorito: l’ex Velina mamma per la seconda volta

Federica Nargi ha partorito! La notizia è arrivata nel cuore della notte e direttamente dal profilo Instagram di papà Alessandro Matri. Non sono molti i dettagli resi noti dal calciatore, ma siamo certi che, dando la notizia, ha anche voluto far sapere che la neo mamma bis e la figlia stanno bene. È la secondogenita di casa Matri: ad accoglierla, infatti, c’è anche la sorellina maggiore Sofia. Da oggi inizia un nuovo capitolo della vita di Alessandro Matri e Federica Nargi, si riscopriranno genitori nuovi adesso con due figlie da amare, coccolare e crescere. Siamo certi che al momento è tanta la curiosità di saperne di più, ma per il momento sappiamo solo che è nata la figlia di Federica e Matri.

Federica Nargi e Alessandro Matri, è nata la seconda figlia: si chiama Beatrice

A dare l’annuncio è stato proprio il calciatore, che sul suo profilo Instagram, verso mezzanotte e mezza, ha postato il fiocco rosa. Il nome della figlia? Si chiama Beatrice ed è ben evidente anche al centro del fiocco. La foto sta ricevendo tantissimi mi piace e non mancano gli auguri alla coppia. Questo ha scritto invece nella didascalia: “Benvenuta Amore Nostro..!!! #Beatrice #mybeautifulgirl”, firmato da mamma, papà e Sofia. Per ora tutto tace sul profilo della neo mamma Federica Nargi, ed è più che comprensibile. Chissà se in giornata ci riveleranno qualcosa in più direttamente sui social network o se, invece, dovremo aspettare interviste oppure notizie da trasmissioni televisive.

Federica Nargi mamma, con Alessandro Matri genitori bis dopo dieci anni d’amore

Probabilmente la figlia di Federica Nargi e Alessandro Matri è nata nella giornata di ieri: non pensiamo, altrimenti, che dopo pochi minuti il papà avrebbe pensato a postare tutto su Instagram. Riesce più facile pensare che Beatrice Matri sia nata ieri, 16 marzo, e che una volta rientrato a casa, con calma, Alessandro abbia pensato ad annunciarlo a tutti. Nulla vieta, comunque, che abbia trovato due minuti di tempo nell’immediato! Solo due giorni la coppia ha festeggiato i dieci anni insieme, oggi si riscoprono genitori bis.