Federica Nargi, dedica speciale per Alessandro Matri: un traguardo importante

Federica Nargi e Alessandro Matri innamorati più che mai: una coppia sempre più affiatata

Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più solide del calcio italiano, e non solo. Sono la prova perfetta del fatto che la coppia calciatore e velina a volte funziona. Si sono fidanzati tanti anni fa, sono cresciuti insieme e hanno costruito una bellissima famiglia insieme, che si allargherà molto presto come ben saprete. Oggi non è un giorno qualunque per Alessandro e Federica, infatti è una data molto importante per loro. Poco fa, è arrivata sul profilo Instagram dell’ex Velina una bellissima dedica d’amore per la sua dolce metà. Il post sta ricevendo migliaia di “mi piace” in poco tempo, segno del fatto che sono una coppia molto amata.

Alessandro Matri, arriva la dedica di Federica Nargi: “Qualcosa di meraviglioso”

Cosa festeggiano oggi? Un anniversario speciale: Alessandro Matri e Federica Nargi stanno insieme da dieci anni. Mica pochi, no? E per questo importantissimo traguardo, Federica ha scelto di pubblicare un paio di video insieme ad Alessandro e a Sofia, la loro primogenita. Sono video che li ritraggono durante dei servizi fotografici, immagini emozionanti e davvero molto belle. Per accompagnare il tutto, la Nargi ha scritto queste parole per il calciatore: “10 anni di noi, quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso…. non smetterò mai di ringraziarti amore mio…”. Il loro amore non ha conosciuto crisi, non si sono mai separati e sono pronti a diventare genitori bis molto presto.

Federica Nargi e Matri insieme da dieci anni: presto le nozze?

La prima figlia Sofia non rimarrà sola a lungo, perché ben presto Federica darà alla luce una seconda femminuccia. La famiglia Matri cresce, si allarga e si riempie sempre più d’amore. Alessandro Matri e Federica Nargi sono sempre più innamorati e ricevono affetto quotidianamente dai loro fan. Sono davvero molto amati e gli auguri che stanno arrivando tra i commenti al post dell’anniversario lo confermano. Stanno bene insieme e hanno una famiglia meravigliosa: sentiranno la voglia o la necessità di sposarsi, prima o poi?