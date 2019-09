Federica Nargi e Matri a Verissimo: news su matrimonio e terzo figlio

Intervista Federica Nargi e Alessandro Matri a Verissimo: le dichiarazioni della coppia

Prima intervista insieme a Verissimo per Federica Nargi e Alessandro Matri. La coppia è stata invitata da Silvia Toffanin per celebrare i dieci anni della loro relazione. Una relazione che procede a gonfie vele e che è stata coronata dalla nascita di Sofia, tre anni fa, e di Beatrice, sei mesi fa. Nonostante siano entrambi molto indaffarati tra le bambine e il lavoro, l’ex Velina di Striscia la notizia non esclude la possibilità di avere un terzo figlio. Magari un maschietto, magari più in là, visto che la Nargi non ha neppure 30 anni e ha tutto il tempo per allargare ancora di più la famiglia. Non è dello stesso parere l’attaccante del Brescia, che per il momento si accontenta delle due bambine arrivate nel 2016 e nel 2019.

Le parole di Federica Nargi sul terzo figlio con Matri

“Terzo figlio? Più in là vedremo…”, ha dichiarato Federica Nargi a Verissimo, piuttosto allettata dall’idea di allargare la famiglia, magari con un maschietto. Non è d’accordo – almeno per il momento – il compagno Alessandro Matri. “Va bene così”, ha tagliato corto lo sportivo, che davanti alle telecamere non ha nascosto la propria timidezza. Il giocatore ha poi parlato del matrimonio con la showgirl romana che, dopo un decennio insieme, non c’è ancora stato. “Sicuramente ci sarà, è nei nostri progetti ma non le ho ancora fatto la proposta di matrimonio. Lo faremo sicuramente per consolidare la famiglia”, ha confidato Matri.

Come sarà il matrimonio di Federica Nargi e Matri

In attesa di scoprire la data ufficiale del matrimonio di Federica Nargi e Alessandro Matri, i due hanno già chiarito a Verissimo che sarà una cerimonia piuttosto grande, non così intima come auspicavano tempo fa. “Non sarà un matrimonio intimo, abbiamo molti amici e non vogliamo che qualcuno si offenda”, ha chiarito Matri a Silvia Toffanin.