Federica Lepanto fidanzata? Arriva la risposta dopo Temptation Island

Gossip Temptation Island, Federica Lepanto si è fidanzata o è ancora single dopo il programma? La ragazza non si tira indietro

Federica Lepanto non ha finito la sua esperienza a Temptation Island come avrebbe immaginato: era convinta che con Massimo ci sarebbero stati altri momenti condivisi e invece lui ha preferito corteggiare un’altra single. Federica è ritornata a casa. Ha movimentato solo le prime giornate dell’isola, poi pian piano è sparita dalla scena, lasciando spazio ad altre tentatrici, che ormai sono sulla bocca di tutti. Nonostante la sua breve comparsa, Federica ha lasciato il segno nella trasmissione. Altrimenti non staremmo qui a parlare di lei! Nell’ultimo periodo sono inoltre sorti alcuni pettegolezzi sul suo conto… Federica Lepanto è fidanzata davvero?

Federica Lepanto single: sta aspettando il trono di Uomini e Donne?

L’ex gieffina ha messo a tacere tutte le voci del suo presunto fidanzamento con queste parole: “Kissing my boyfriend”. Chi ha baciato? Il suo salvagente! Estate da single, per Federica, in attesa del trono di Uomini e Donne? Si è ritornato a parlare della sua possibile esperienza nel programma di Maria De Filippi e probabilmente sarà una delle protagoniste della stagione 2019/2020: Federica è molto amata e gli ascolti sicuramente non deluderanno le aspettative… Vi ricordate dell’Armata Lepanto? Si rifarà viva durante la sua ipotetica partecipazione al dating show di Canale 5?

News Uomini e Donne sui nuovi troni e i personaggi più amati

Non sono emerse solo notizie su Federica Lepanto a Uomini e Donne, ma anche altre che riguardano personaggi che stanno facendo tanto chiacchierare negli ultimi mesi. Giulia Cavaglia è fra questi. La ragazza si trova ad Amsterdam, dove ha scritto un messaggio che ha fatto scatenare i fan di Giulio Raselli: prevedono un riavvicinamento fra i due… sarà davvero così?