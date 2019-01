Federica Lepanto a Uomini e Donne, la cosa non quadra: l’ex gieffina risponde

Federica Lepanto a Uomini e Donne? Qualcosa non quadra e l’ex gieffina rassicura tutti i suoi fan

Federica Lepanto andrà a Uomini e Donne? Questa è la domanda che in molti fan dell’ex gieffina si stanno ponendo in questi giorni. A lanciare la notizia su una sua possibile partecipazione al noto programma di Maria De Filippi è stata la stessa vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello. Ma come lei stessa afferma in una diretta Instagram, registrata poco fa, si tratta semplicemente di un suo appello fatto a Maria. Nulla di certo ancora. Federica si augura di poter prendere parte alla trasmissione nel ruolo di tronista, ma ancora non ha ricevuto alcuna conferma. Nel frattempo, però, arrivano diverse critiche nei confronti dell’ex gieffina. Scendendo nel dettaglio, la Lepanto viene accusata di approfittare del programma per crearsi visibilità. Il motivo? A detta di molti, Federica non avrebbe ancora dimenticato il suo ex fidanzato Gianfilippo. Nel corso delle feste natalizie, l’ex gieffina aveva mostrato il suo dispiacere nel vedere il ragazzo in compagnia della sua nuova compagna. Ma ecco che, attraverso una diretta, Federica spiega come stanno realmente le cose.

La Lepanto rivela a tutti i suoi i fan di essere pronta a cercare un nuovo amore. In particolare l’ex gieffina ci tiene a rassicurare tutti, affermando di non amare più Gianfilippo, ma di provare per lui un bene molto forte. Alcuni utenti sono convinti che Federica non sia ancora pronta a salire sul trono, in quanto innamorata dell’ex fidanzato. Una parte del pubblico è, dunque, sicura che voglia diventare tronista solo per fare un dispetto al ragazzo. L’ex gieffina, intanto, è sicura di essere stata fraintesa dal pubblico, in quanto non ha sofferto particolarmente per la nuova relazione di Gianfilippo. Federica, quando ha chiesto all’ex fidanzato una pausa, sperava che tra loro potesse tornare il sereno. In questo periodo di lontananza, entrambi avrebbero realizzato di non essere fatti per stare insieme.

Uomini e Donne, Federica Lepanto: l’appello a Maria De Filippi

Federica afferma con molta fermezza di essere pronta a fare nuove conoscenze. Spera di poter trovare finalmente l’amore nel programma di Maria De Filippi. La conduttrice, però, non si sa se accoglierà questo importante appello della Lepanto. Quest’ultima dichiara che ormai da molti mesi è sola e ora merita anche lei di trovare la persona giusta. Pertanto, sembra proprio che l’ex gieffina non speri di tornare insieme a Gianfilippo. Salirà sul trono Federica? Non ci resta che attendere per scoprirlo!