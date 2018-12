Uomini e Donne anticipazioni: Federica Lepanto lancia un appello alla De Filippi

Uomini e Donne anticipazioni: Federica Lepanto lancia un appello a Maria De Filippi

Nelle ultime settimane si è tanto parlato di Federica Lepanto e della fine della sua storia d’amore. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha avuto, infatti, una lunga e tormentata relazione con Gianfilippo. Belli e felici anche se spesso si notavano delle lunghe assenze sui social. Fin quando poi la stessa Federica ha dichiarato sul web la definitiva rottura con l’ormai ex fidanzato. Le vacanze natalizie la Lepanto ha deciso di trascorrerle nella capitale britannica, a Londra. Per stare lontano da tutti e tutto, per staccare un po’ la spina e dedicarsi a sé stessa. Ma, nelle ultime ore sono emersi su Instagram dei segnali che lasciano sperare ancora i suoi numerosissimi fan.

La vincitrice del Grande Fratello ha apertamente espresso la volontà di innamorarsi nuovamente dopo la fine della sua relazione con Gianfilippo. Anche se un po’ troppo presto, Federica afferma di credere ancora nell’amore. A questo proposito, quindi, lancia un chiaro appello a Maria De Filippi. In un video, infatti, la Lepanto chiede alla padrona di casa di Uomini e Donne di regalarle il trono. Successivamente, mediante delle domande-risposte, Federica dichiara di non aver mai ricevuto alcuna proposta per partecipare al programma pomeridiano di Canale 5. Ma, che se mai dovesse riceverla, sarebbe felice e contenta di accettare una nuova sfida ed esperienza.

Federica Lepanto nuova tronista dopo Teresa Langella?

Dunque, viste le chiare e nitide richieste di Federica Lepanto e, la quasi fine del trono di Teresa Langella, chissà che non sia proprio Fede a rimpiazzare la cantante napoletana! Teresa è ormai in dirittura di arrivo, uno tra Andrea, Antonio o Kevin la porterà presto via dagli studi. E se fosse proprio Federica Lepanto a prendere il tanto ambito posto sulla famosa sedia rossa? Non ci resta che attendere per scoprire gli sviluppi dei prossimi mesi ma, soprattutto, la decisione che spetta sempre e comunque alla regina di casa, Maria De Filippi.