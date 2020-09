Fausto Leali: “Sarò al GF Vip. Sono pagato, non vado per beneficenza”

Fausto Leali, dopo settimane di rumors che lo volevano nel cast del Grande Fratello Vip 5, conferma che entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Il cantante 75enne (compirà 76 anni il prossimo 29 ottobre) ha rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare di mettersi in gioco nel reality di Canale 5. Tra queste c’è anche il versante economico. “Vado lì anche perché sono pagato, non certo per beneficenza. Quella la faccio già a iosa”, sottolinea, spiegando che la questione relativa ai musicisti, ai tempi del coronavirus, è alquanto complessa. Ed è questo un altro motivo che ha spinto l’artista bresciano ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Leali racconta che a conti fatti i concerti non riprenderanno prima del 2021 (“Se va bene”) e, dunque, perché non provare l’esperienza del GF Vip? Ma c’è dell’altro.

Fausto Leali: i motivi che lo hanno spinto ad accettare di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip

Leali ha raccontato anche che il suo si al Grande Fratello Vip è dipeso dal fatto che la proposta gli è giunta “in modo garbato”, da persone che “stima” e con cui ha già collaborato in tv. Insomma, si è venuta a creare una situazione molto allettante: zero impegni previsti dal punto di vista musicale a causa del Covid, invito a partecipare allo show da persone di cui si fida e un cachet da mettersi in saccoccia. In più, sottolinea, “non è come andare in miniera”. Il cantautore rimarca anche il fatto che non un “tipo litigioso” di carattere e dunque sembra, in merito all’opportunità di prendere parte al programma Mediaset, che ogni cosa torni. Qualche piccolo timore? La mancanza degli affetti più stretti, spiega Leali che però dall’altra parte puntualizza che per il lavoro che fa gli è già capitato di stare lontano per dei lunghi periodi dai propri cari. Pure su tal versante è rodato.

Il Grande Fratello Vip 5 è pronto a decollare: concorrenti e colpi di scena

Il 14 settembre, data di inizio della quinta edizione del popolare reality show, si avvicina. Il cast è stato svelato ma non è detto che Alfonso Signorini non riservi dei colpi ad effetto all’ultimo minuto. Si parla di trattative in corso per avere nella Casa due nomi di grande peso: Morgan e Giulio Berruti. Il giorno x si avvicina e lì saranno messe tutte le carte su tavolo.