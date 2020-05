Fatti vostri, Stasera tutto è possibile, Collegio e Pechino Express confermati: quando ripartono

Stasera tutto è possibile e i Fatti vostri tornano in autunno: tutte le conferme di Rai 2

Nonostante il periodo incerto che stiamo attraversando, è tempo di conferme in casa Rai 2: Fatti vostri, Stasera tutto è possibile, Il Collegio e Pechino Express sono stati confermati per la prossima stagione televisiva. Al momento non è dato sapere se ci sarà pubblico a settembre negli studi televisivi, se potrà esserci insomma, ma alcuni programmi andrebbero avanti anche senza. I Fatti vostri per esempio tornerà in onda regolarmente, con o senza pubblico, su Rai 2 in autunno, come rivelato da Tv Blog. Ma anche Stasera tutto è possibile, che non potrebbe fare a meno del pubblico che viene coinvolto in alcuni giochi, potrebbe tornare già in autunno. Quando andrà in onda precisamente non si sa, ma essendo un programma che viene registrato velocemente si potrà fare anche di settimana in settimana, per esempio, e tornare in onda in autunno.

Il Collegio e Pechino Express confermati, ma dubbi su quando andranno in onda le nuove stagioni

Decisamente diverso il discorso per Il Collegio e Pechino Express. Il primo richiede una registrazione in toto del programma e i ragazzi protagonisti si ritrovano in aula, quindi a distanza ravvicinata. Durante le registrazioni sarebbe difficile mantenere le distanze e considerando che il reality di solito viene registrato in estate, potrebbe slittare. Ma bisogna tenere presente che sono due programmi che prevedono una lunga fase di montaggio, per cui anche se Il Collegio venisse registrato a fine agosto o inizi di settembre, si dovrà attendere un po’. A meno che non decidano di fare i salti mortali per preparare le puntate in tempi record. Questi problemi appartengono anche a Pechino Express, reduce da una stagione che ha entusiasmato tantissimo il pubblico.

Tutti i programmi confermati su Rai 2: da Pechino Express a Made in Sud

Ma Pechino Express non ha soltanto problemi di registrazione e montaggio, oppure di impossibilità di tenere la distanza dalle persone, perché qui entra in ballo un ulteriore problema. Come aveva spiegato già Costantino Della Gherardesca, i tempi per la nona edizione di allungheranno di sicuro. La produzione di Pechino ha un’ulteriore fase che anticipa la registrazione: i sopralluoghi per stabilire il percorso della gara. E loro, quindi, dovranno attendere che si potrà tornare a viaggiare, almeno per lavoro, da una nazione all’altra. Da un continente all’altro. Nel frattempo, aspettiamo di vedere la nuova stagione di Made in Sud che partirà a breve.