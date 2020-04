De Martino a Napoli senza Belen: “Continuo qui la quarantena”, il motivo

Stefano De Martino ha lasciato Milano e si è trasferito a Napoli: le parole del conduttore di Made in sud

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono separati… temporaneamente! Il conduttore ha aggiornato i fan tramite delle stories su Instagram, magari anche per evitare che il gossip si cibasse di questa separazione. Non ci sono problemi nel matrimonio De Martino-Rodriguez, l’amore prosegue a gonfie vele e non c’è stato nessun litigio tra coniugi. Se Stefano ha lasciato Milano è per motivi di lavoro, che rientra tra i motivi di necessità per i quali è consentito spostarsi nonostante la quarantena. E quale lavoro inizierà Stefano a breve? Esatto, stiamo parlando di Made in Sud, che tornerà in onda tra poche settimane e quindi De Martino ha ritenuto opportuno trasferirsi a Napoli per iniziare a lavorare alle puntate.

De Martino a Napoli senza Belen per lavorare a Made in Sud: “Continuo qui la mia quarantena”

Parlando con i fan su Instagram, Stefano ha innanzitutto ringraziato chi sta seguendo con affetto anche le repliche di Stasera tutto è possibile. Ciò gli fa capire che c’è bisogno di un sorriso anche in questo periodo ed è per questo che è contento di tornare in onda per far divertire il pubblico. E infatti ha detto: “Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”. Poi il suo pensiero è corso alle tante persone che stanno trascorrendo la quarantena da soli sin dal principio, a differenza sua.

Stefano De Martino da solo a Napoli: “Mi rendo conto quanto sia dura”

Queste le parole di Stefano a tal proposito: “Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli. Io ho avuto la fortuna di passarla finora con la mia famiglia. Oggi più di ieri mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli”. Ha aggiunto di tenere duro e farsi forza, sperando che non molto tardi la situazione migliorerà.