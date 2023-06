Fagnani stregata da Laura Pausini: quel sogno che porta a Belve

Ieri sera, sabato 24 giugno, è andato in onda su Rai 1 Italia Loves Romagna, il concerto benefico organizzato per raccogliere fondi a favore della ricostruzione post-alluvione in Emilia Romagna. La serata ha ospitato molti big della musica, da Laura Pausini a Luciano Ligabue, e sono stati diversi i conduttori che si sono alternati sul palco per guidare la serata. Tra i tanti anche Francesca Fagnani, la celebre conduttrice di Belve che non appena cinque mesi fa aveva affiancato Amadeus alla conduzione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

A proposito della conduttrice di origini romane, pare che sia rimasta letteralmente stregata da Laura Pausini: a confermarlo un tweet apparso poche ore dopo la fine della manifestazione canora sul suo profilo social. Nel post la Fagnani ha condiviso un pensiero di uno dei suoi followers, affermando di coltivare il sogno di invitare nel suo talk show la cantante romagnola. Chissà se prima o poi questo desiderio diventerà realtà.

Il desiderio di avere Laura Pausini a Belve e il discorso commovente

“Ho un sogno da sbloccare: “Buonasera e benvenuta Laura Pausini, lei che belva si sente?””, questo il contenuto del tweet condiviso da Francesca Fagnani, accompagnato da una semplice ma eloquente didascalia: “Anche io”. Insomma la personalità dirompente e gioviale di Laura Pausini deve aver colpito molto la conduttrice romana che, in seguito al concerto che le ha viste protagoniste ieri sera a Campovolo per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna, ha affermato di coltivare il sogno di invitare la cantante romagnola nello studio del suo talk show Belve per raccontare aspetti inediti della sua storia e della sua carriera.

Intanto Laura Pausini ieri sera è stata protagonista del concerto Italia Loves Romagna insieme a tanti altri cantanti di fama internazionale come Vasco Rossi, Elodie ed Elisa e per l’occasione ha voluto dedicare un discorso alla sua terra, parole che hanno commosso e non solo la cantante: “Questo amore lo ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove tanti di voi hanno imparato a diventare emiliano romagnoli… a fare quella cosa lì, quella che si è vista di nuovo in tv poco fa, cioè quando avete pulito le case cantando Romagna Mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi. Voglio salutare i miei compaesani, la musica è in prima fila, è sempre la prima a rispondere, ma non basta. Ora inizia la cosa più difficile. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato”.

La Pausini ha fatto il suo ingresso sul palco due brani del suo repertorio, Benvenuto e Simili, e ha letteralmente incantato la platea con “Romagna Mia“.

Le critiche del pubblico a Italia Loves Romagna

Purtroppo anche una manifestazione benefica come Italia Loves Romagna è riuscita a raccogliere non poche critiche, in primis per la qualità dell’audio che, a detta di molti, è risultato essere pessimo durante tutta la durata del concerto. L’evento si è tenuto alla Rcf Arena, a Campovolo, ha contato circa 40mila persone nel pubblico e, come già anticipato precedentemente, tanti sono stai i cantanti che sono saliti sul palco: da Zucchero che ha anche duettato con Salmo la splendida “Diavolo in me”, a Luciano Ligabue e Giorgia.

Sul web però si è scatenata subito la protesta in quanto, a detta dei presenti, l’acustica non era delle migliori: “Non si sente nulla o cosa? Cioè il fonico ha dato forfeit io sento più gli applausi del pubblico che le voci”, oppure “Se si deve sentire cosi possono anche chiudere”, “Tutto molto bello ma l’audio è fa schifo!”, “Audio pessimo”, “Da casa l’audio non è dei migliori”, “I tecnici del suono stanno boicottando il concerto, Laura Pausini fai qualcosa”. Sono solo alcuni dei messaggi che si sono susseguiti per tutta la serata sui social e non solo.