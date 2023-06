Italia Loves Romagna, Pausini indemoniata: performance divisiva

Sabato, 24 giugno, in diretta da Campovolo, su Rai 1 è andata in onda la serata evento “Italia Loves Romagna“, il concerto benefico per aiutare la popolazione dell’Emilia-Romagna dopo la tragica alluvione che ha colpito la regione nel mese di maggio. A condurre e tenere le redini della serata diversi personaggi noti: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Tantissimi anche i cantanti che si sono esibiti sul palco: da Ligabue a Gianni Morandi, da Andrea Bocelli a Fiorella Mannoia fino agli artisti della nuova generazione, come Blanco, Tananai, Rkomi e Irama. Ovviamente, non poteva mancare Laura Pausini, che si è sempre fatta trovare in prima linea per la sua amata terra. Dopo la sua esibizione, la cantante ha voluto fare un discorso, che ha generato molta discussione sul web, dividendo nettamente le opinioni degli utenti.

La Pausini è salita sul palco di Campovolo portando alcuni dei suoi più grandi successi, come “Benvenuto” e “Simili”, facendo scatenare tutto il pubblico. Dopodiché, la cantante ci ha tenuto a dedicare alcune parole alla Romagna, nonostante la voce rotta e l’evidente commozione:

Questo amore lo ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove tanti di voi hanno imparato a diventare emiliano romagnoli… a fare quella cosa lì, quella che si è vista di nuovo in tv poco fa, cioè quando avete pulito le case cantando Romagna Mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi. Voglio salutare i miei compaesani, la musica è in prima fila, è sempre la prima a rispondere, ma non basta. Ora inizia la cosa più difficile. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato.

A questo punto la Pausini ha alzato ancor più la voce, in un mix di orgoglio e sana rabbia: “Io sono nata qui, non posso dare molto, ma voglio essere presente, con voi, perché io sono di voi, da sempre”. “Questo coraggio – ha proseguito gridando – che mi avete dato per girare il mondo ce l’ho perché sono romagnola, perché bisogna farsi il c*lo, perché quando hai una possibilità devi andarla a prendere e questo a me lo ha insegnato la mia terra”. Delle parole piene di pathos, attraverso le quali l’artista originaria di Solarolo ha mostrato tutta la sua grinta, oltre che l’infinito amore per i luoghi in cui è nata e cresciuta.

Come menzionato prima, il discorso della cantante non è passato inosservato e ha generato un vero e proprio dibattito sui social. Da una parte, c’è chi l’ha trovato molto commovente e ha speso solo parole di elogio per Laura, lodando l’orgoglio con cui parla della sua terra. D’altro canto, però, in tanti hanno trovato il tutto troppo esagerato e teatrale e hanno scritto che avrebbe dovuto evitare di andare così sopra le righe.

Alcuni utenti hanno fatto il paragone con alcuni discorsi tenuti negli anni durante i suoi concerti. Indimenticabile il video in cui dichiarava con estrema grinta di venire da Solarolo e di essere una “contadina” a cui piace cantare, il quale è finito per diventare virale su tutti i social social. A tal proposito, però, hanno preso la palla al balzo per sottolineare come questo sia semplicemente il modo di esprimere le proprie emozioni della donna e che non è giusto che sia attaccata per essere semplicemente se stessa.