Fagnani: “Fazio una perdita per la Rai non per gli spettatori”

Il divorzio tra Fabio Razio e Rai sta facendo parlare e questa volta a dire la sua ci pensa Francesca Fagnani. Come sempre, la conduttrice di Belve non ha peli sulla lingua e svela come vede questa situazione. La dolce metà di Enrico Mentana ne parla in una nuova intervista per Vanity Fair, durante la quale affronta vari argomenti che riguardano la sfera privata e la vita lavorativa. Cosa pensa la Fagnani sull’addio alla Rai di Fazio? Per la conduttrice non si tratterebbe di un problema per i telespettatori, bensì per la TV di Stato.

“È una perdita per la Rai ma non per i telespettatori, per fortuna, che lo troveranno su un’altra rete. C’è ormai tanta offerta: chi sa lavorare non resterà mai fuori. In televisione c’è poco coraggio. E non dipende dai conduttori ma dai dirigenti che dovrebbero investire su volti nuovi e premiare più il merito delle parrocchie”

Infatti, Fabio Fazio sbarca con il suo programma Che tempo che fa su Discovery e già si parla di un contratto super milionario! Dunque, sembra proprio che per il conduttore e il suo pubblico la situazione non sia poi così negativa. L’aspetto triste riguarda il modo in tutto è avvenuto e i motivi legati a questo addio. Di questo ne ha parlato ieri, con un lunghissimo messaggio, anche Roberto Saviano.

Francesca Fagnani, parlando della propria carriera, in questa intervista si dice sicura che il suo successo sia derivato dal coraggio che ha dimostrato nel lavoro. A differenza della sfera privata, nel vita lavorativa la conduttrice sente di essere più coraggiosa. Ricorda che le arrivò la proposta di stare al timone di Belve in prima serata un mese prima della messa in onda. Oggi Fagnani fa notare che non c’era nessuno che voleva coprire quello spazio nella programmazione televisiva, in quanto ci si andava a scontrare con Champions League, programmi di informazione, fiction e Le Iene.

“Mancava solo l’Apocalisse”, sottolinea la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. “Io credo che nella vita te la devi giocare: l’ho fatto con un programma di sole parole senza servizi, senza foto, senza balletti. È andata bene”, afferma subito dopo.

Francesca Fagnani: i ricordo della mamma e il primo bacio con Enrico Mentana

Oggi Francesca Fagnani crede di essere simile a sua mamma, più di quanto pensasse in passato. Ricorda di lei il momento in cui si separò da suo padre, “episodio che la fece molto soffrire”. Poco dopo la mamma si ammalò a causa di un tumore ai polmoni e il papà tornò a casa per assisterla. Questo periodo fu per la conduttrice molto commovente “perché lei cercava solo lui”.

La cosa che oggi la spaventa di più è la malattia. “La mia paura più grande. Io non riesco nemmeno a pensarmi in quella condizione”, afferma la protagonista di Belve. Arriva così il momento di parlare della sua storia con Enrico Mentana. A dare il primo bacio è stato il giornalista in ascensore, sorprendendola.

Nonostante tutto, Fagnani ammette che fa fatica a credere nell’amore che dura per sempre. Crede, invece, che quando l’amore cade si trasformi. “Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo”, questo il pensiero della conduttrice.