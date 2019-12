Facchinetti sull’intervista di Fedez: cosa ha dichiarato il manager

Facchinetti interviene sull’intervista di Fedez (in cui ha parlato del rischio di sclerosi multipla, pur tranquillizzando tutti, e della fine dei rapporti con J-Ax e Rovazzi): tra il manager e il rapper ci furono parecchie tensioni in passato

Anche Francesco Facchinetti ha detto la sua sull’intervista che recentemente Fedez ha rilasciato a Peter Gomez, durante la trasmissione ‘La confessione’ (in onda su Nove). Il rapper milanese, per la prima volta, ha parlato dei motivi che lo hanno portato ad allontanarsi da J-Ax e Fabio Rovazzi. Inoltre ha confidato, seppur in toni non allarmistici, di essere preoccupato per la sua salute fisica, visto che dopo aver effettuato degli esami ha scoperto di essere più a rischio rispetto alla normalità di poter riscontrare la sclerosi multipla. A proposito di queste dichiarazioni ha detto la sua Facchinetti che con il marito di Chiara Ferragni ha avuto parecchie tensioni in passato.

Francesco: “L’intervista di Fedez? Nel suo caso è stato terapeutico”

Facchinetti, sempre generoso con i propri ‘seguaci’, ha aperto alle domande su Instagram. Qualcuno gli ha chiesto che cosa ne pensasse di quanto esternato di recente da Fedez. Questa la sua risposta: “Ha fatto benissimo perché nel 2019 non bisogna far cose per cercare per forza il consenso popolare. Bisogna far cose che ti fanno stare meglio e bisogna raccontare la propria verità, nel suo caso è stato terapeutico”. Non è chiaro se l’intervento del manager sia sulla questione relativa alla rottura Fedez, J-Ax e Rovazzi o alle parole che il rapper ha speso sulle sue condizioni di salute (che comunque sta bene attualmente, come lui stesso ha voluto rimarcare dopo che si è creato un clima troppo allarmante). Oppure se si riferiscano, più in generale, a tutta la sua confessione. Fatto sta che chi credeva che Francesco potesse punzecchiare il rapper, viste le passate diatribe, si dovrà ricredere.

Fedez e Facchinetti: la pace dopo le ruggini del passato

Dopo gli scontri del passato, Facchinetti e Fedez si sono riappacificati più di un anno fa. Pare che oggi i due siano in buoni rapporti e che abbiano mandato in archivio qualsivoglia ruggine.