Fedez: “Rischio la sclerosi multipla”. La rivelazione dopo gli esami

Una confessione che sconvolge, quella che Fedez fa nel corso della sua intervista che andrà in onda questa sera durante la trasmissione La Confessione. Scendendo nel dettaglio, il noto rapper italiano dichiara di aver fatto degli esami, che gli hanno dato una risposta davvero forte. In particolare, i risultati hanno segnalato a Fedez che è a rischio di sclerosi multipla. Una rivelazione scioccante quella del marito di Chiara Ferragni, ospite della prima puntata della nuova stagione del programma in onda su canale Nove. Il sito Fatto Quotidiano ha condiviso un video che fa da anticipazione a ciò che vedremo nel corso della puntata e, in particolare, a quello che dichiara Fedez. Il rapper si ritrova a confessare a tutto il suo pubblico la terribile scoperta, avvenuta a seguito di un controllo medico. Proprio questa situazione gli ha permesso di comprendere quali sono davvero le sue priorità. Per tale motivo, il padre di Leone ha scelto di iniziare un nuovo percorso di vita, per migliorare sé stesso.

“Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla”, confessa Fedez a La Confessione. Una dura confessione quella che fa il rapper questa sera nel corso della nuova stagione della trasmissione in onda su canale Nove. Gomez chiede al cantante cosa ha intenzione di fare in futuro: “Eh, bella domanda. È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca”. Il rapper milanese spiega cosa sta accadendo in questo momento della sua vita, in cui deve tenere sotto controllo una situazione per lui inaspettata. “Quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla”, dichiara Fedez.

Fedez si lascia andare a questa triste confessione, che non può non lasciare l’amaro in bocca. Un duro colpo per il rapper, che da ciò ha scelto di intraprendere un percorso per migliore e scegliere le sue battaglie. Ora l’ex giudice di X-Factor si ritrova a dover tenere sotto controllo il tutto, in quanto “può essere, come no, che si tramuti in sclerosi”.