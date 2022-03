Fabrizio Corona sparito da Instagram, profilo bannato: cosa c’è dietro

Non c’è più traccia dell’ex re dei paparazzi sul social su cui era invece attivissimo: perché sarebbe arrivato il ban per lui

Fabrizio Corona è sparito da Instagram. Il suo profilo non è più disponibile, facendo la ricerca infatti salta subito fuori l’avviso “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”. E infatti così è, il profilo Instagram di Corona non è più disponibile. Sparito, eliminato, cancellato, bannato: qualsiasi sia il motivo, fatto sta che oggi molti si sono accorti che Corona non è più sul social network. Cosa sarà mai successo? A seconda dell’azione che c’è stata, infatti, è possibile fare ipotesi sul possibile ritorno di Fabrizio su Instagram. Anche se forse, diranno molti, sarebbe meglio di no.

Corona negli ultimi tempi ha usato i social per sparare a zero su tutto e tutti. In particolare se l’è presa con alcuni volti del Grande Fratello Vip, ma si è espresso pure sulla guerra tra Russia e Ucraina. Ci sono state dichiarazioni spiacevoli e offensive verso Federica Calemme, per esempio; offese a cui lei ha risposto. E poi ci sono state tutte le frecciatine contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, tra l’altro la prima ha anche scaricato l’agenzia di Corona una volta fuori dalla Casa. Lui non ha preso benissimo alcune dichiarazioni della coppia a Verissimo, tant’è che ha lanciato una sentenza sul loro futuro.

Ma veniamo a cosa sta succedendo oggi. Qualsiasi sia stato il motivo, una cosa è chiara: Corona non c’è più su Instagram. Se tornerà o meno non si sa, certo sarebbe diverso il caso in cui lui stesso avesse deciso di prendersi una pausa rispetto a un social ban. Quest’ultima però sembra essere l’ipotesi più plausibile: Corona è stato bannato da Instagram? Potrebbero essere arrivate così tante segnalazioni sul suo profilo che il social avrebbe provveduto a sospendere l’account. Non solo segnalazioni forse, ma anche vere e proprie denunce.

Questo ha riportato Amedeo Venza sul suo profilo. L’influencer ha spiegato infatti che in seguito a numerose denunce e segnalazioni il profilo Instagram di Corona è stato bannato. Questo sarebbe solo l’inizio, sempre secondo Venza: ben presto potrebbero sparire altri profili che trattano con leggerezza argomenti importanti o che usano parole pesanti e a tratti violente. Insomma, questo starebbe accadendo all’ex re dei paparazzi: riuscirà a sopravvivere qualche giorno senza i social?