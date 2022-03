Corona sfotte Federica Calemme per le sue gambe: lei lo zittisce così

L’ex re dei paparazzi ha preso in giro su Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello Vip per il suo fisico

Botta e risposta tra Fabrizio Corona e Federica Calemme, modella e soubrette vista di recente al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore l’ex re dei paparazzi ha postato sul suo account Instagram una foto della bella napoletana che passeggia per le strade di Milano con Gianmaria Antinolfi, conosciuto proprio nel reality show di Alfonso Signorini. L’ex marito di Nina Moric ha messo a confronto le gambe di Federica con quelle di un ex calciatore della Roma, Sebastiano Nela.

A corredo del confronto pure una canzoncina ironica: Ma le gambe. Uno sfottò che ha subito fatto chiacchierare sui social network e che non è piaciuto a molti appassionati del GF Vip. Non è tardata ad arrivare la replica di Federica Calemme: la 26enne ha condiviso su Instagram uno scatto delle sue gambe accompagnato dalla didascalia SFIGATO. La fidanzata di Antinolfi ha ricevuto subito un sacco di messaggi di solidarietà per questo increscioso episodio, un vero e proprio caso di body shaming.

Federica Calemme furiosa con Fabrizio Corona, ecco cosa è successohttps://t.co/rhoHHwMTKs pic.twitter.com/6FM9gsGNDj — StraNotizie.it (@StraNotizie) March 25, 2022

Nella querelle non si è intromesso – almeno per il momento – Gianmaria, che a breve andrà a convivere con Federica. La storia d’amore sbocciata alla sesta edizione del Grande Fratello Vip è diventata più importante che mai e l’imprenditore napoletano, che in passato ha avuto una breve liaison con Soleil Sorge ma pure un flirt con Sophie Codegoni, non ha nascosto di fare progetti importanti con l’ex Professoressa dell’Eredità.

Chi è Federica Calemme

Federica Calemme è una modella e soubrette napoletana, nota ai più per il ruolo di Professoressa a L’Eredità. Il padre Salvatore è stato un ex calciatore del Napoli, costretto a cambiare vita dopo un serio infortunio. Federica ha iniziato a darsi da fare come modella da adolescente: provino dopo provino è approdata sul piccolo schermo, fino all’importante partecipazione al Grande Fratello Vip.

Nella Casa più spiata d’Italia Federica si è messa in luce per la sua bellezza e dolcezza e ha subito conquistato il cuore di Gianmaria Antinolfi, che vanta nel suo curriculum sentimentale una relazione con Belen Rodriguez, risalente all’estate 2020.