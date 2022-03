Corona tuona: la sentenza su Sophie e Basciano, nervi tesi con Valeria

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona erano amici e collaboratori, sono stati anche amanti ma è finito tutto tra loro. E con tutto si intende davvero tutto: non lavorano neanche più insieme. Sophie e Alessandro Basciano sono stati ospiti di Verissimo ieri e hanno rilasciato un’intervista di coppia dopo il Grande Fratello Vip 6. Non poteva mancare la domanda su Corona, visto che lui ha parlato del flirt avuto con Sophie prima che lei entrasse nella Casa. Un flirt che però non ha scosso più di tanto Basciano, per fortuna; l’ex concorrente si aspettava solo che Sophie gli raccontasse tutto prima di scoprirlo dai giornali. Lei stava aspettando di uscire dal gioco per parlargli senza telecamere di Corona, ma alla fine lui ha anticipato il tutto tramite i giornali.

A Verissimo, poi, Sophie ha parlato di un rapporto chiuso con Corona. Anche per quanto riguarda il lavoro non ne vuole sapere più niente, perché uscita dal GF Vip si è accorta che alcune cose concordate non sono state fatte. Per questo non ci sono più rapporti fra loro. Inoltre non ha molto gradito le frecciatine sui social di Fabrizio sulla sua coppia, seppure abbia scelto di non replicare e di ignorare. Insomma, Sophie ricorderà Corona come una “persona meravigliosa” che per lei ha fatto tanto, ma poi ha ricevuto una grande delusione. E sulle stories contro di lei ha aggiunto: “Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole”.

Anche Basciano è sulla stessa lunghezza d’onda della fidanzata. Ha raccontato di aver sentito in privato Corona e di aver avuto una conversazione serena con lui. In quella occasione Corona avrebbe ammesso di aver punzecchiato i due per creare interesse mediatico, però preferiscono sorvolare. Lo faranno anche dopo l’ennesima frecciata di Corona a Sophie e Basciano? Nelle ultime ore infatti l’ex re dei paparazzi ha postato il video di Sophie a Verissimo e ha commentato così:

“Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini… I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata: 3 mesi”

La tensione insomma è alle stelle anche con Valeria, la mamma di Sophie Codegoni. Se la coppia nata al GF Vip 6 ha già spiegato di non voler replicare alle frecciate social di Corona, cosa farà invece mamma Valeria? Anche lei lascerà correre oppure deciderà di replicare a questo messaggio?