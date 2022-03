Verissimo, così Sophie Codegoni ha scaricato Corona: la scelta drastica

Sophie Codegoni a ruota libera a Verissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne, fresca dell’esperienza al Grande Fratello Vip 6, ha concesso una copiosa chiacchierata a Silvia Toffanin. Lungo l’intervista si è aggiunto Alessandro Basciano, che con la giovane ha imbastito una love story all’interno della Casa più spiata d’Italia. La relazione sta procedendo a gonfie vele, tanto che qualche spiffero “rosa” ha persino iniziato già a parlare di progetti di famiglia e figli (tra l’altro Basciano è già padre). Sophie, sul tema, ha sottolineato di voler assolutamente diventare madre e che il fidanzato sarebbe l’uomo ideale da avere al fianco. Dall’altro lato ha rimarcato che il discorso è relativo ad un futuro remoto e non imminente. Insomma, per il momento non c’è in progetto alcunché su tale fronte. Spazio poi al rapporto lavorativo e umano che l’ex volto di UeD ha avuto con Fabrizio Corona.

Come è noto, tra Sophie e l’ex re dei paparazzi, prima che lei entrasse nella Casa più spiata d’Italia, c’è stato un legame umano e professionale molto forte. Ora tutto è stato azzerato: la Codegoni, tramite una scelta drastica, ha interrotto qualsiasi rapporto con Corona, ritenendolo una “grandissima delusione” per come si è comportato di recente. Quando Silvia Toffanin ha toccato il tema, Sophie ha scaricato senza se e senza ma l’ex marito di Nina Moric:

“Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con lui, ad oggi questo rapporto non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte. Per questo non c’è più alcun rapporto. Lui manda frecciatine sui social e fa tanti tentativi per sminuire ciò che siamo. Fabrizio lo ricorderò come una persona meravigliosa, per me ha fatto tanto. Ma successivamente è stato una grandissima delusione. Che continuasse a fare le sue Stories. Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole”.

A far eco a Sophie c’è stato Basciano che ha aggiunto di aver sentito privatamente Corona dopo la sua eliminazione dal GF Vip 6. Il genovese ha spiegato che con l’ex re dei paparazzi ha avuto una chiacchierata distesa, con Fabrizio che, in merito ad alcune punzecchiature fatte sul suo conto e su quello della Codegoni, ha detto che il fine era quello di creare un po’ di interesse a livello mediatico.

Peccato che pure dopo che il reality show si è concluso, Corona non ha smesso di lanciare stoccatine via social alla coppia. Da qui la decisione sia di Alessandro sia di Sophie di non immergersi in una battaglia sterile sul web. Meglio l’indifferenza, paga di più: questo il ragionamento della coppia.