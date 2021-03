L’ex re dei paparazzi non mangia e non beve: “Vuole incontrare il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano”

Fabrizio Corona, che attualmente si trova all’ospedale Niguarda di Milano nel reparto di psichiatria, ha iniziato lo sciopero della fame e della sete. A riferirlo è l’avvocato Cristina Morrone che nella giornata odierna ha avuto un incontro con l’ex re dei paparazzi nella struttura ospedaliera del capoluogo lombardo. La notizia relativa alla decisione dell’imprenditore di non voler né mangiare né bere è stata data tramite il profilo Instagram dello stesso Corona, attraverso un comunicato. Nella nota si legge che lo sciopero si protrarrà finché Fabrizio non avrà la possibilità di parlare con la Dott.ssa Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Naturalmente il riferimento alla dottoressa Di Rosa non è casuale, visto che è stata proprio la decisione presa ieri dal Tribunale di Sorveglianza di Milano a sentenziare che l’ex re dei paparazzi debba tornare in carcere. La vicenda ha provocato l’ira di Corona che nel momento in cui è stato prelevato dalla sua abitazione ha perso letteralmente le staffe, distruggendo il vetro di un’ambulanza. Un comportamento che ha spinto i poliziotti ad ammanettarlo. Lancinanti le grida di disperazione di mamma Gabriella, presente al momento in cui si è consumato l’episodio.

Corona, l’opinione pubblica si spacca

L’ennesimo capitolo della vicenda giudiziaria che vede protagonista Corona ha spaccato l’opinione pubblica. C’è chi è convinto che ci sia in corso un accanimento giudiziario nei confronti di Fabrizio e chi invece ritiene che la giustizia stia facendo semplicemente il proprio dovere. Diverse anche le personalità celebri che si sono pronunciate sulla questione. In soccorso di Corona sono giunti l’onorevole e critico d’arte Vittorio Sgarbi, la conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa e l’attrice Asia Argento, che con Fabrizio ha avuto un flirt nelle scorse settimane. A spezzare una lancia a favore dell’imprenditore anche Belen Rodriguez, che con Corona visse una chiacchieratissima love story in passato.

La modella argentina si è espressa in termini agrodolci sull’ex compagno, pur rimarcando che secondo lei la decisione di farlo tornare dietro le sbarre non è quella corretta. Anche lei ha poi parlato di “accanimento”. Quindi ha così concluso: “Portarlo in galera non mi sembra la soluzione. Invece del carcere per me dovevano fargli pagare una grossissima somma per tutti i danni finanziari che ha commesso. Questa persona va curata si vede su Instagram che non sta bene. Il gesto che ha fatto ieri era una chiara richiesta di aiuto”.