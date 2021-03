Belen sostiene Corona: “Ho pianto per lui, ha bisogno di aiuto”, poi il gesto

Belen Rodriguez non ha fatto mancare il suo sostegno a Fabrizio Corona. Ha largamente commentato le ultime vicende legate al suo ex compagno e si è detta molto dispiaciuta di quanto sta succedendo. I video dell’arresto pubblicati su Instagram hanno scosso e un po’ diviso l’opinione pubblica, ma chi lo ha conosciuto e lo conosce è sceso in campo per difenderlo. Anche Belen ha difeso Corona. Adnkronos ha raccolto il commento della showgirl: secondo lei, Fabrizio avrebbe già pagato abbastanza per ciò che ha fatto. E ancora ha detto che ci sarebbe un accanimento nei confronti dell’ex re dei paparazzi. Come se volessero fargliela pagare per sempre e fino alla morte.

“Ieri ho pianto tanto mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”, ha detto la Rodriguez. Ha proseguito spiegando che con queste parole non intende dire che tutte le persone che vengono arrestate vanno aiutate, ma che le condanne dovrebbero riabilitare le persone. Il carcere insomma dovrebbe favorirne il reinserimento nella società. Secondo lei nulla di tutto questo starebbe accadendo con Corona:

“Portarlo in galera non mi sembra la soluzione. Invece del carcere per me dovevano fargli pagare una grossissima somma per tutti i danni finanziari che ha commesso. Questa persona va curata si vede su Instagram che non sta bene. Il gesto che ha fatto ieri era una chiara richiesta di aiuto”

Belen ha inoltre raccontato che se Corona non segue le regole e quindi fa una diretta su Instagram pur non potendo lo fa perché ha bisogno di cure e non perché vuole tornare in carcere. Ha fatto notare che forse le persone vicine a lui dovevano metterlo in condizione di non fargli fare le dirette sui social, aiutarlo in qualche modo a non uscire di casa. Altrimenti lui farà sempre ciò che gli pare: “Non è una persona in grado di seguire le regole”.

Belen è stata insieme a Corona per tre anni, si sono lasciati nel 2021 ma hanno mantenuto buoni rapporti. Non ci sono state guerre tra loro, ma pare invece sia rimasto un grande affetto. La Rodriguez lo ha dimostrato anche oggi, sostenendo il suo ex compagno con tutti i mezzi a sua disposizione. La showgirl infatti ha condiviso tra le sue stories su Instagram il link per firmare la petizione a favore di Fabrizio Corona. Un gesto che non è passato inosservato. Nella petizione ci sono già più di 12mila firme che chiedono la libertà per Fabrizio Corona. Belen ha sostenuto questa causa e l’ha sponsorizzata, pare di capire quindi che anche secondo lei Corona dovrebbe tornare in libertà.