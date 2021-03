Asia Argento, il ‘Requiem’ per Corona. Sottile e Dalla Chiesa si scontrano

By

Il ritorno in carcere di Fabrizio Corona ha spaccato l’opinione pubblica: c’è chi ritiene che l’ex re dei paparazzi sia vittima di un accanimento giudiziario e chi invece crede che l’imprenditore sia il primo nemico di se stesso e che quindi i guai penali che sta attraversando siano una conseguenza logica del suo atteggiamento.

Nelle scorse ore in migliaia di utenti si sono pronunciati sui social. Diversi anche i volti noti che hanno detto la loro. Asia Argento, che con Corona ha di recente condiviso un flirt sentimentale, si è limitata a pubblicare tra le sue Stories Instagram un passaggio struggente della Messa di requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, il cui tappeto musicale ha accompagnato delle istantanee che hanno immortalato il momento in cui Fabrizio è stato prelevato dagli agenti di polizia.

Sulla vicenda dell’ex di Nina Moric e Belen, ha speso delle parole anche Rita Dalla Chiesa che crede che Corona sia al centro di un caso di “accanimento giudiziario”. La conduttrice ha picchiato duro sulla magistratura italiana, esternando delle dichiarazioni su Instagram. Dichiarazioni che faranno discutere e che sono giunte sotto a un post di Salvo Sottile, il quale ha riportato la news relativa al ritorno in carcere del personaggio televisivo.

E proprio Sottile ha replicato alla Dalla Chiesa, ponendosi su un versante opposto a livello di pensiero. Nella fattispecie il giornalista ha dichiarato che le regole, soprattutto nel caso di chi è agli arresti domiciliari, devono essere “rispettate”. Infine ha chiosato che il “peggior nemico di Corona è lui stesso”. La Dalla Chiesa, rispondendo a un altro utente, ha invece rincarato la dose sulla giustizia italiana: “Ormai è diventata un optional”.

Corona in manette, la disperazione della madre Gabriella

Nel frattempo i video che mostrano l’ex re dei paparazzi mentre viene prelevato dalle forze dell’ordine sta facendo il giro del web: Corona, preso dalla rabbia, prima si è dipinto il volto di sangue (dopo essersi tagliato lievemente i polsi), poi ha frantumato il vetro di un’ambulanza. Il tutto innanzi a sua madre Gabriella, che ha lanciato delle urla laceranti di dolore e disperazione.