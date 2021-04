Fabrizio Corona, sangue per tutta casa: arrivano ambulanza e polizia

AGGIORNAMENTO In un post su Instagram è stato chiarito cosa è successo a Fabrizio Corona nelle ultime ore

“Buongiorno, occorre ricordare che Fabrizio Corona sta bene ed oggi ha ripreso l’iter terapeutico interrotto prima di questo ultimo arresto. Per quanto concerne il post odierno è riferito all’accaduto del giorno dell’arresto. In tale video – tanto per far bene capire di chi stiamo parlando – Fabrizio rasserenava con l’ultimo barlume di lucidità telefonicamente un collaboratore. Alcuni giornalisti che dovrebbero cambiare mestiere, senza nemmeno chiamarci senza nemmeno verificare gli accaduti, hanno come al solito travisato il tutto e scritto articoli impropri degni dei peggiori giornaletti acchiappa click.

Si continua così a cercare a tutti i costi il becero intrattenimento quando noi come ufficio stampa di Fabrizio Corona, stiamo cercando di raccontare i fatti raccontando Fabrizio per la sua umanità. Abbiamo riportato temi che stanno a cuore a Fabrizio: i detenuti, le carceri… Ma questo stranamente non ha fatto alcuna notizia… Tutti abbiamo imparato che la stampa influenza le decisioni…

Qui si continua a confondere la realtà con l’intrattenimento giocando con la vita e scelte sofferte di un uomo che in questo momento rappresenta la sofferenza di tante persone nelle stesse condizioni alle quali desidereremmo dedicare il giusto spazio e le quali desidereremmo aiutare attraverso l’esperienza NEGATIVA CHE NON SI PUO’ CANCELLARE di Fabrizio Corona”

Non c’è pace per Fabrizio Corona. Stando a quanto trapelato dalle sue storie Instagram, l’ex marito di Nina Moric è stato di nuovo protagonista di alcuni atti di autolesionismo. L’ex re dei paparazzi si è mostrato sui social network con il volto ricoperto di sangue e una fascia attorno al braccio. Sangue anche per tutto l’appartamento milanese.

Il personale medico è corso a casa sua per soccorrerlo e sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Nelle stories Instagram si sente Fabrizio Corona che ammette di aver perso molto sangue e che è pronto a curarsi prima di tornare in carcere. Al momento non si conosco ulteriori dettagli sulla vicenda.

Fabrizio Corona sta vivendo un vero e proprio calvario. Tutto è iniziato lo scorso 11 marzo, quando il Tribunale gli ha revocato i domiciliari a causa di una serie di violazioni delle prescrizioni tra cui le continue apparizioni televisive con conseguenti querele e polemiche.

Domiciliari concessi a Corona nel 2019 per via di una patologia psichiatrica di cui soffre. Il ritorno in carcere ha fatto letteralmente impazzire l’ex agente fotografico, che ha contestato la decisione dei giudici prima ferendosi ad un braccio, poi rompendo il vetro di un’ambulanza e infine finendo nel reparto psichiatrico del Niguarda per oltre 10 giorni.

In ospedale, a Monza, Fabrizio Corona ha portato avanti per diverso tempo lo sciopero della fame che ha poi concluso per evidenti ragioni di salute. Più volte i suoi legali e la madre di Fabrizio, la signora Gabriella, hanno chiesto la scarcerazione di Corona per poterlo aiutare con i suoi problemi di salute.

Lo scorso 15 aprile Fabrizio Corona è tornato a casa. A deciderlo sempre i giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano che, come ha fatto sapere Il Corriere della Sera, hanno accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza.

Ordinanza con la quale era stata revocata la detenzione domiciliare concessa per motivi di salute all’ex marito di Nina Moric. Ai giudici si erano rivolti gli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, difensori da anni di Fabrizio Corona.