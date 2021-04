Corona, Nina Moric pubblica una foto del figlio Carlos: dov’è e come sta

Continua a tenere banco il caso di Fabrizio Corona che recentemente si è visto levare gli arresti domiciliari dal Tribunale di Sorveglianza di Milano ed è stato costretto a far ritorno in carcere. In questi giorni in tantissimi nell’opinione pubblica si sono pronunciati su ciò che sta accadendo all’ex re dei paparazzi. Chi invece sta in rigoroso silenzio è Carlos, il figlio 18enne di Nina Moric e dell’imprenditore. Il giovane non si trova in Italia da settimane. La prima a riferirlo è stata la mamma di Fabrizio, Gabriella, che in un’intervista a Libero Quotidiano ha spiegato che il ragazzo si trova all’estero, dai nonni materni e lontano dal clamore mediatico innescato dal caso che ha travolto suo padre. Nel giorno di Pasqua Nina Moric ha postato una foto di Carlos che attualmente si trova in Croazia, più precisamente a Zagabria.

Dal post di Nina, che nelle scorse ore ha augurato la Buona Pasqua ai suoi fan, si evince che Carlos al momento si trova nella capitale croata. La Moric ha ritratto il figlio assieme a dei bambini (probabilmente dei suoi parenti). Il post della modella è stato parecchio commentato. Tanti gli utenti che si sono detti felici di vedere Carlos in un contesto familiare tranquillo. Il 18enne infatti è stato immortalato mentre sorride lievemente e appare abbastanza sereno.

Nel frattempo Fabrizio si trova in carcere. Nonostante ciò, grazie al suo staff e a delle persone a lui vicine, non smette di far pervenire dei messaggi all’esterno, tramite il suo profilo Instagram. Nella giornata di ieri è giunto un post, dai contorni inquietanti: per l’ennesima volta Corona (nel concreto chi gli è accanto e gli gestisce i social in questo momento) ha lasciato intendere di essere disposto a tutto, addirittura a scarificare la propria vita, pur di provare che è stato vittima di “un’ingiustizia”.

Corona: la madre e il suo legale temono gesti estremi di Fabrizio

Il timore che l’ex re dei paparazzi possa ricorrere a gesti estremi tocca sia la mamma di Corona, sia il suo legale Ivano Chiesa. Entrambi, a più riprese, in tv, sui social e sui giornali, hanno dichiarato di aver paura che Fabrizio possa togliersi la vita.