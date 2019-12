Fabrizio Corona, sul suo Instagram spunta Gaetano Arena: ecco perché

Fabrizio Corona, sul suo profilo Instagram spunta Gaetano Arena: ecco perché

Che cosa ci fa Gaetano Arena sul profilo Instagram di Fabrizio Corona? Nelle scorse ore, l’ex concorrente del Grande Fratello 16, chiacchieratissimo di recente per essere stato protagonista del gossip ‘nostrano’ per un presunto flirt con Ambra Lombardo (poi smentito da ambo le parti), è apparso sulla pagina dell’ex re dei paparazzi che attualmente non può utilizzare i suoi profili social per via dei suoi guai giudiziari. In molti si sono domandati che cosa c’entri l’ex gieffino con l’ex marito di Nina Moric. Pare che Arena stia collaborando con i marchi e con l’agenzia del mondo Corona.

Gaetano Arena, dal gossip al team Corona

Ricordiamo che Arena, nelle scorse settimane, è balzato alle cronache rosa per un presunto flirt con Ambra Lomabrdo. Flirt poi smentito ma che ha comunque causato parecchio rumore. Il caso, dal punto di vista televisivo, è stato trattato da Barbara d’Urso, che ha poi interrotto bruscamente ‘l’indagine’ sulla vicenda. Pare che i programmi della conduttrice partenopea siano stati diffidati da Ambra Lombardo, che avrebbe voluto chiudere in fretta una questione che ha assunto contorni, a tratti, surreali, fatti di finte paparazzate, di avvistamenti organizzati a tavolino e di falsi scoop. A oggi tutto tace e il caso si è sgonfiato. Tuttavia ha lasciato diversi strascichi nei rapporti umani. Infatti, Ambra e il suo fidanzato Kikò Nalli hanno tagliato tutti i ponti con l’ex gieffino Arena con il quale, dopo l’avventura vissuta assieme nella Casa più spiata d’Italia, avevano stretto un forte legame di amicizia.

Corona esce da carcere: affidato a un istituto di cura

Per quanto riguarda Fabrizio Corona, pochi giorni fa, si è saputo che è uscito dal carcere. Il giudice di Sorveglianza di Milano ha deciso di farlo trasferire in un istituto di cura vicino a Monza dove continuerà a scontare la pena. Le relazioni psichiatriche dell’équipe di San Vittore hanno segnalato il patologico progredire di disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi. Secondo i medici, Corona non reggerebbe più il carcere e inizierebbe già ad essere resistente alle terapie farmacologiche. Da qui la scelta del giudice di affidarlo a un istituto di cura.