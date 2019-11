Kikò Nalli: “Ambra non ha diffidato Mediaset”. I retroscena della vicenda

Kikò Nalli, colpo di scena: “Ambra non ha diffidato Mediaset”. I retroscena della vicenda raccontati da GossipeTv

Nella giornata di ieri è uscita la notizia che Ambra Lombardo ha diffidato Mediaset, invitando il Biscione, attraverso un’intervista rilasciata a Di Più Tv, a non parlare più della vicenda che l’ha riguardata negli ultimi giorni, quella relativa a Gaetano Arena e al presunto bacio (smentito poi sia dall’ex gieffino sia dalla professoressa). Kikò Nalli, attuale compagno della docente siciliana, entrato in contatto con GossipeTv, ha però smentito la diffida nei confronti di Mediaset. “Non è vero che Ambra ha diffidato Mediaset”, ha dichiarato l’ex marito di Tina Cipollari. Mediaset no, ma forse dei programmi specifici in onda sulle reti dell’azienda? “Non posso dire altro”, ha concluso l’hair stylist.

L’intervista di Ambra Lombardo a Di Più Tv e il caso diffida

La puntualizzazione di Chicco Nalli, come poc’anzi accennato, arriva dopo l’intervista di Ambra al settimane Di Più Tv. “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono”, ha spiegato la professoressa alla rivista edita da Cairo Editore. Si può ipotizzare che quel “ha diffidato Mediaset” in realtà voglia dire che una diffida c’è stata ma, forse, solo a dei programmi specifici del Biscione e non all’intera azienda. Ipotesi che attende ulteriori delucidazioni: probabilmente se ne saprà di più nei prossimi giorni. Intanto ieri, durante la puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha dichiarato che non tratterà più la vicenda.

Ambra Lombardo: “Non voglio rischiare provvedimenti sul lavoro”

Nell’intervista al magazine Di Più Tv, Ambra, circa la vicenda ‘Arena-bacio’ (episodio che al momento, da quanto emerso, è stato scoperto essere un teatrino montato ad hoc all’insaputa della Lombardo), ha inoltre aggiunto: “Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live“. L’ex gieffina ha motivato la sua scelta sottolineando anche che il suo ruolo di docente di liceo può risentire di simili dinamiche televisive: “Non voglio rischiare provvedimenti sul lavoro. Questo tipo di fama è brutta, questo tipo di notorietà non mi piace”.