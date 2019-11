Ambra Lombardo, diffida a Mediaset: “Ora basta, sono una persona seria”

Ambra Lombardo ha inviato una diffida a Mediaset dopo le foto con Gaetano Arena

Svolta inaspettata nel caso che ha coinvolto Ambra Lombardo, Kikò e Gaetano Arena. Dopo che la vicenda è stata ampiamente affrontata a Pomeriggio 5, Domenica Live e Mattino 5, la Professoressa siciliana ha deciso di dire basta. Per difendere la storia d’amore con Chicco Nalli e soprattutto la propria moralità e il proprio lavoro, Ambra ha scelto di tutelarsi legalmente. Come raccontato in esclusiva al settimanale Di Più Tv, nel numero in edicola da martedì 26 novembre, la 32enne ha inviato una diffida a Mediaset, in modo che l’argomento – a detta della Lombardo del tutto inventato – non venga più affrontato in alcuna trasmissione. In particolare nel salotto di Barbara d’Urso, dove tutto è iniziato.

Ambra Lombardo si difende con l’aiuto del suo avvocato di fiducia

“Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono”, ha spiegato Ambra Lombardo alla rivista edita da Cairo Editore. “Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, chiedendo di non fare più proferire da chicchessia, in quegli ambienti, notizie che riguardino la mia sfera personale. Nemmeno messaggi, sms o chat che, va ricordato, sono da ritenersi sempre corrispondenza riservata”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello.

Ambra Lombardo continua a negare qualsiasi flirt con Gaetano

“La mia assistita Ambra Lombardo è stata vittima di una serie di frasi e affermazioni di chiara portata illecita e certamente dannosa”, ha puntualizzato il legale. Dal canto suo Ambra ci ha tenuto a ribadire – per l’ennesima volta – che non c’è stato nessun flirt o bacio con Gaetano Arena, conosciuto qualche mese fa nel reality show di Canale 5. “Kikò mi ha sostenuto. Sono una modella, ma non dimentichiamo che sono anche una professoressa di liceo e non voglio rischiare provvedimenti sul lavoro. Questo tipo di fama è brutta, questo tipo di notorietà non mi piace“, ha sottolineato la Lombardo.

In cosa consiste la diffida di Ambra Lombardo a Mediaset

Con la diffida indirizzata a Mediaset Ambra Lombardo ha invitato la produzione dei programmi Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso a non proferire e a non fare proferire da chicchessia in trasmissione più alcuna notizia o fatto riguardante la sfera personale privata di Ambra. In caso contrario la Lombardo è pronta ad agire nelle competenti sedi: “Chi non rispetterà la diffida finirà diritto in tribunale”.