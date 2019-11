Ambra Lombrado, la verità sul bacio con Gaetano: “Traditi e ingannati”

Ambra Lombardo e la sua verità sul bacio con Gaetano Arena: l’ex gieffina si sente ingannata

Oggi Ambra Lombardo a Mattino 5 svela la sua verità su quanto accaduto con Gaetano Arena. Ebbene l’ex concorrente del Grande Fratello si ritrova al momento a doversi difendere da pesanti accuse. Qualche settimana fa, ricordiamo, sono uscite alcune foto che la ritraggono scambiarsi un bacio con Gaetano. Se ciò fosse vero, Ambra avrebbe tradito il fidanzato Kikò Nalli. Ma come quest’ultimo ha già prontamente dichiarato, la Lombardo potrebbe essere stata ingannata da Arena. L’ex gieffina a Federica Panicucci dichiara di aver fatto delle considerazioni molto importanti su Gaetano, che sia lei che il suo fidanzato credevano un amico. A detta di Ambra, Arena avrebbe scelto di creare questo falso gossip modificando le foto. L’incontro ci sarebbe stato davvero e questo non si può di certo negare, ma la Lombardo smentisce categoricamente il bacio. Inoltre, la Lombardo ammette di aver anche parlato, insieme a Kikò, con Gaetano della situazione, senza però arrivare alla conclusione sperata.

Ambra Lombardo a Mattino 5: “Ho fatto osservare la foto da un fotografo”

“Ci sentiamo tremendamente traditi e ingannati”, ammette Ambra oggi a Mattino 5. La Lombardo e Kikò non riuscirebbero a perdonare il presunto gesto di Gaetano. In studio tutti sembrano credere alle parole dell’ex gieffina, la quale racconta la sua verità. “Non ho mai baciato Gaetano. Si tratta peraltro di un bacio per strada, sarei veramente fuori di testa”, rivela Ambra alla Panicucci. La giovane ammette che immagina che dietro ciò ci sia proprio la voglia di Arena di comparire sui giornali e di farsi le sue ospitate nei programmi. La Lombardo si sente tradita, da colui che considerava un amico. Non solo, la fidanzata di Nalli rivela di aver fatto analizzare la foto in questione: “Il mento di gaetano è in sovrapposizione al mio in modo innaturale”.

Ambra Lombardo smentisce il bacio con Gaetano Arena: il sospetto

“Ho il grande sospetto che lui mi abbia voluto spingere in questa trappola. Ha tradito la mia fiducia”, confessa Ambra. La Lombardo appare profondamente delusa per quanto accaduto, in quanto è convinta di essere stata ingannata da Geatano stesso. Eppure quest’ultimo continua a portare avanti la sua versione della storia. Dunque, il pubblico al momento non sa proprio a chi credere!