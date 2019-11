Gaetano Arena su Ambra e Kikò: “Fate schifo!” Filippo Nardi lo inchioda

Pomeriggio 5, Gaetano Arena non convince nessuno in studio e tuona su Ambra e Kikò: “Fate schifo!” Filippo Nardi lo inchioda

Prosegue la soap opera ‘Gaetano Arena- Ambra Lombardo‘, i due ex gieffini che sono stati sorpresi a baciarsi. La paparazzata però è stata contestata da molti. A dir la verità da tutti tanto che nemmeno i diretti interessati dicono ci sia stato il bacio. Dunque? Chi ha organizzato il teatrino? Ivana Icardi, Enrico (un ragazzo che ha assistito alla rissa, definita da lui stesso finta, tra Arena e il fotografo Alex Fiumara), Biagio D’Anelli, Manila Gorio e altri hanno dichiarato che dietro a tutto ci sia stato proprio Gaetano che sarebbe in cerca di visibilità. Ambra e Kikò hanno entrambi detto di essere caduti in una trappola tagliando tutti i ponti con l’ex amico gieffino che, oggi, in studio a Pomeriggio 5, ha tuonato su di loro. Nel caos generatosi, dove nessuno dei presenti ha creduto alla versione di Arena, Filippo Nardi ha espresso la cosa probabilmente più saggia.

Gaetano tuona su Ambra e Kikò: “Mi fate schifo”

“Assolutamente no, non ho teso una trappola a nessuno”, ha esordito Arena beccandosi immediatamente del “bugiardo” da Ivana Icardi, anch’essa presente in studio. Tra i due ci sono state parecchie scintille. Biagio D’Anelli ha poi invitato il giovane a scusarsi e a dichiarare la verità. Arena ha ribadito di non aver fatto nulla, rispondendo duramente. Stesso trattamento riservato ad Enrico che ha nuovamente dichiarato che anche la rissa con Fiumara è stata costruita a tavolino. “Ambra ha preso Ivana e le ha detto dici questo e questo… Kikò ha preso Enrico e gli ha detto di dire questo e questo… Essere tradito da voi, mi fate schifo”, ha sbottato il giovane a un certo punto rivolgendosi a Ivana, alla Lombardo e a Nalli. Dopo il caos è intervenuto Filippo Nardi.

Le parole di Filippo Nardi lasciano il segno

Il conduttore britannico, che non si è mai pronunciato sulla vicenda, dopo il caos, ha preso parola per la prima volta. E molto pacatamente ha spiegato: “Sono da molti anni in questo mondo e non sono mai stato paparazzato. E ne ho combinate tante. Sai perché (Gaetano, ndr)? Perché non ho mai ‘organizzato’ nulla”. Dalla serie chi ha orecchie per intendere intenda. L’intervento è stato seguito da un applauso del pubblico presente. A concludere la promessa di Arena a Barbara d’Urso: “Porterò delle prove, io non c’entro niente in questa storia.”