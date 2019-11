Kikò, Ambra, Gaetano e d’Urso: i segreti della storia, parla Manila Gorio

Manila Gorio in esclusiva a GossipeTv racconta i retroscena del triangolo Gaetano, Ambra, Kikò e fa spuntare il nome di Ivana Icardi: “La rissa Fiumara-Arena è finta”, l’atteggiamento della d’Urso e gli audio inediti. Ecco come si costruisce un gossip

In questi giorni sta tenendo banco la vicenda ‘triangolare’ che vede protagonisti Ambra Lombardo, Kikò Nalli e Gaetano Arena, tre ex amici dell’ultimo Grande Fratello Nip. Ex, perché dopo l’uscita della paparazzata del bacio tra la professoressa e Arena (pubblicata dal settimanale Diva e Donna e realizzata dal fotografo Alex Fiumara), l’ex marito di Tina Cipollari e la compagna hanno tagliato tutti i ponti con il giovane napoletano. Motivo? Entrambi lo accusano di essere stato l’artefice di un teatrino da lui stesso congegnato e di averli coinvolti in una storia gossippara a cui avrebbero rinunciato volentieri. GossipeTv, per fare chiarezza sulla vicenda, ha intervistato Manila Gorio, conduttrice e modella anch’essa sfiorata dalla situazione.

Cominciamo dall’inizio: cosa c’è di vero e cosa c’è di falso in questa storia?

“I riflettori si sono accesi dopo che Gaetano ha avuto una colluttazione con il paparazzo Alex Fiumara in centro a Milano. Ma si tratta di una rissa assolutamente finta.”

Motivo? Ci sono prove?

“Fiumara voleva organizzare con me oltreché la paparazzata con Arena anche un’aggressione con alcuni balordi che per finta mi avrebbero picchiata. Io mi sono sfilata da una simile cosa.”

Sarà tutto finto, però ci sono di mezzo delle denunce per quella lite…

“Sì, è vero e lo confermo. Ma quelle denunce possono essere ritirate entro 90 giorni. Io so che le denunce sono state fatte partire ma so che quelle denunce finiranno in carta straccia al 100%”.

Quindi Fiumara e Gaetano sono d’accordo?

“Fiumara mi telefona e mi dice che Gaetano stava cercando un personaggio forte per fare uno scoop. ‘Io gli ho proposto il tuo nome, lui è impazzito e non vede l’ora di fare questa cosa con te’, mi dice Alex. E per convincermi, sgancia la bomba. Mi dice: ‘Io e Gaetano siamo inc…i neri perché prima di te questa cosa doveva farla Ivana Icardi”.

E?

“E Ivana è una mia amica, la conosco e non ha voluto prestarsi a questa cosa. Ci sono gli audio (forniti dalla Gorio a GossipeTv) in cui Fiumara mi ribadisce che lui e Gaetano sono arrabbiati perché la Icardi ha buttato a mare la paparazzata. Io quindi ho telefonato a Ivana che mi ha confermato di essere stata contattata da Fiumara”.

Ma la mente di tutto chi sarebbe?

“Gaetano è la mente e la regia delle paparazzate che sono state poi fatte con Ambra.”

La Lombardo sapeva o non sapeva?

“Ambra mi ha contattato due giorni fa con diversi messaggi vocali e mi ha detto di essere delusa dell’atteggiamento di Gaetano perché si è ritrovata in un tranello. Lei dice di non essere assolutamente d’accordo in questa storia. Ambra mi ha detto che le è stata tesa una trappola. ‘Io ci sono finita dentro non per volontà ma perché Gaetano non vedeva l’ora di tornare nelle trasmissioni della d’Urso’ mi ha confessato.”

E Kikò?

“Lo ho sentito da poco anche lui ed è dello stesso parere di Ambra. Mi auguro che non siano tutti d’accordo perché se così fosse, insomma passare da cornuto sarebbe una figura nazional popolare.”

Tu sei spesso nel salotto della d’Urso. Che idea pensi si sia fatta della vicenda?

“Barbara non c’entra niente con il teatrino. Però credo che nell’ultima puntata abbia iniziato a sentire puzza di bruciato. A breve Gaetano sarà smascherato, perché si sta dando la zappa sul piede troppe volte. Secondo me la d’Urso si troverà davanti alla condizione di smascherare Arena perché sarà inevitabile, a un certo punto diventerà impossibile difendere l’indifendibile.”

Ma chi lo fa fare a Manila di scoperchiare tutto questo?

“Io voglio mostrare questo sistema per far capire all’Italia che cosa c’è di finto nel sottobosco televisivo. Le persone devono sapere che alcuni s’inventano dei gossip pur di andare in tv.”