Fabrizio Corona malattia, la madre in tv: “È un agnellino indifeso”

Fabrizio Corona è malato. Da tempo ormai. La madre Gabriella è intervenuta a Domenica Live per difendere il figlio 47enne, di nuovo agli arresti domiciliari dopo aver trascorso alcuni giorni prima in un ospedale psichiatrico e poi in carcere. La madre di Corona ha spiegato che l’ex re dei paparazzi ha bisogno delle giuste cure e che in fondo è tutto fumo e niente arrosto, un agnellino indifeso.

A Barbara d’Urso la signora Gabriella ha rivelato che oggi Fabrizio Corona sta meglio e che cerca di tenersi occupato in casa. Fa molto sport e legge di tutto, ogni giorno giornali e siti web, ma soprattutto libri. La madre di Corona ha poi ammesso che in molti casi il figlio non è stato un buon esempio ma non è stato di certo l’unico in Italia a mostrare il peggio di se stesso.

Gabriella ha puntato il dito contro tutti quei giudici che hanno pronunciato una sentenza che ha disatteso tutte le relazioni. L’ospite di Domenica Live ha ribadito che Fabrizio Corona è malato da ben quindici anni e che merita di essere curato come si deve.

A Barbara d’Urso Gabriella ha poi confidato:

“Lui è anche tenero con me, poi ha momenti di rifiuto, l’ho sempre detto, fa parte della sua patologia. Tanti medici lo hanno visitato e lo hanno spiegato. Credetemi, è tutto fumo e niente arrosto. Sembra una persona che fa, urla e poi è un agnellino indifeso, che ha bisogno di affetto. Soffre di solitudine. La solitudine non è stare male con gli altri ma con se stessi”

I problemi di Fabrizio Corona con la giustizia

Lo scorso 15 aprile Fabrizio Corona è tornato a casa. A deciderlo sempre i giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano che, come ha fatto sapere Il Corriere della Sera, hanno accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza.

Ordinanza con la quale era stata revocata la detenzione domiciliare concessa per motivi di salute all’ex marito di Nina Moric. Ai giudici si erano rivolti gli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, difensori da anni di Fabrizio Corona.

Il Tribunale gli aveva revocato i domiciliari l’11 marzo a causa di una serie di violazioni delle prescrizioni tra cui le continue apparizioni televisive con conseguenti querele e polemiche.

Dalla parte di Fabrizio Corona si sono schierati tanti volti noti dello spettacolo come le ex fidanzate Belen Rodriguez e Asia Argento e il cantante Adriano Celentano.