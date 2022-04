Fabrizio Corona, la replica a Fedez e Belen: “Parlano di me perché…”

Sembra proprio che Fabrizio Corona sia rimasto male di fronte alle dichiarazioni di Fedez, che si è confrontato con Belen Rodriguez in una recente puntata di Muschio Selvaggio. Nel corso del suo programma in onda su Spotify, il cantante ha scelto di avere come ospite la famosa conduttrice argentina. In questa occasione, il rapper milanese ha approfittato della sua presenza per farle notare il duro atteggiamento di Corona nei suoi riguardi. In effetti, l’ex re dei paparazzi non ha mai risparmiato Fedez e Chiara Ferragni.

Il rapper si è così chiesto, di fronte a Belen, il motivo per cui Corona esprima sempre parole negative nei suoi confronti. Tali suoi commenti arrivano solitamente senza che nessuno gli abbia chiesto un’opinione. Eppure a Fabrizio sembra piacere molto rivelare pubblicamente il suo parere sui Ferragnez, personaggi che hanno un notevole impatto sui social network. Inevitabile, dunque, pensare che lo faccia “per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato”, come afferma la Rodriguez.

Proprio su questo punto, Corona vuole replicare, rispondendo anche alla sua ex fidanzata Belen. Attraverso le Stories di Instagram, l’ex re dei paparazzi lancia una serie di provocazioni. “Ma no, non ti odio” e ancora “Gorda non ce l’ho con lui. A lui importa… è una vita che come tutti mi ha preso a modello. Fede sono ossessionato perché ti voglio”. Non finisce qui. Fabrizio prosegue con un lungo messaggio rivolto direttamente a Fedez, mentre allo stesso tempo risponde a Belen.

“Non perché fa notizia, parlano di me a prescindere, perché…”, da qui inizia la replica. Innanzitutto, ci tiene a precisare che non ce l’ha con nessuno. A infastidire Fabrizio Corona è la “bolla” in cui Fedez sarebbe entrato.

“Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal ‘bolla’. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno”

Ciò che lo fa inca…re è il fatto che il rapper, a detta sua, stia buttando via il suo talento. “Quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui MIEI social”, scrive l’ex re dei paparazzi. Infine, conclude: “Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare… Un abbraccio e rimettiti in forma!”.

In una Storia di Instagram successiva, Corona riprende un articolo che riporta la notizia della denuncia fatta dai Ferragnez contro di lui per diffamazione, per averli definiti “ebeti”. Qui arriva la provocazione su Chiara Ferragni: “A processo te lo spiego, meglio. Non vedo l’ora di conoscere la Ferry”.

Non solo, in un altro video in cui compare con il figlio Carlos alza il dito medio e scrive: “Corona non perdona”. Quest’ultima mossa non si sa se sia rivolta a Fedez oppure no, visto che non cita nessuno.