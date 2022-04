Fedez, “Fabrizio Corona è ossessionato con me”: la risposta di Belen

Che tra Fabrizio Corona e Fedez non corre buon sangue è cosa nota. L’ex Re dei Paparazzi ha più volte criticato apertamente la personalità e lo stile di vita del rapper marito di Chiara Ferragni. Quest’ultimo, che conduce il popolarissimo podcast Muschio Selvaggio, ha avuto come ospite Belen Rodriguez, ex di Corona. Quest’ultimo è stato tra gli oggetti della discussione intavolata con lei da Federico, alias Fedez. Ecco cosa si è detto a proposito del 48enne.

L’episodio 85 del podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e dal suo amico creator Luis Sal dal gennaio del 2020, è uscito oggi, 18 aprile 2022. La puntata, intitolata “Una Belen chiacchierata”, ha avuto come ospite Belen Rodriguez. Nel corso dell’episodio, della durata di quasi un’ora, Fedez ha parlato di Fabrizio Corona, ex fidanzato e attualmente amico dell’argentina. Quest’ultima si è mostrata molto aperta a parlare di qualsiasi argomento e per questo molto probabilmente il cantante ha colto l’opportunità di affrontarne uno abbastanza spinoso.

Ripercorrendo la vita della Rodriguez si è arrivati al momento in cui ha conosciuto Corona, a cui è stata legata dal 2009 al 2012. Fedez ha così colto la palla al balzo: “Sai che lui mi odia?“, ha detto. Belen ha cercato di minimizzare: “Ma non penso ti odi..”. Il rapper ha così rincarato la dose: “Ogni giorno fa una c***o di storia contro di me, è ossessionato. Che c***o di ossessione ha nei miei confronti? Perché ho più tatuaggi di lui? Ma fatteli altri due così non rompi i c******i. Non c’ha un c***o da fare… vabbè”.

La 37enne ha, in qualche modo, dato ragione a Fedez seppur cercando di dare una spiegazione al comportamento dell’ex, con cui è rimasta in buoni rapporti. “Non penso che ti odi. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? E’ invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa. Lui non sta proprio apposto ma gli voglio bene con tutti i suoi difetti. Ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato.”

Sembra proprio che Fedez abbia voluto in qualche modo togliersi un sassolino dalle scarpe nei confronti dell’ex Re dei Paparazzi. Effettivamente quest’ultimo ha più volte preso di mira il 32enne e la famiglia che ha creato con Chiara Ferragni. I Ferragnez lo hanno addirittura, recentemente, querelato per diffamazione. Il motivo? L’ex di Belen ha definito pubblicamente i due “ebeti” e ha insinuato che avessero programmato il sesso della loro secondogenita a fini editoriali. Il procedimento è arrivato dopo anni di frecciatine al veleno da parte del fotografo dei vip, che ha più volte, soprattutto nelle sue storie Instagram, criticato Fedez e le sue battaglie riguardo al politically correct.