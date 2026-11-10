Fabrizio Corona intercetta Belén e Cecilia che tirano dritte, poi l’agguato a Stefano De Martino: “Con me no”

Fabrizio Corona ‘incorreggibile’: dopo aver scatenato una bufera su Belén Rodriguez, accusandola di essere andata a letto con suo cognato Ignazio Moser, che un anno fa ha avuto una figlia con Cecilia, l’ex re dei paparazzi ha inaugurato un nuovo format intitolato King of P. Nel lanciarlo ha diffuso un video in cui lo si vede in svariati frangenti lavorare con i suoi paparazzi che si sono messi sulle tracce della famiglia argentina e di chi gli ruota attorno, come ad esempio Stefano De Martino. Corona ha incontrato anche quest’ultimo. O meglio, gli ha teso un ‘agguato’ aspettandolo fuori di casa.

Fabrizio Corona incontra Belén, Cecilia e Stefano De Martino: nessuno parla

Dal filmato emerge come Corona lavori dietro le quinte per costruire i suoi scoop o presunti tali. Le immagini lo mostrano mentre dà indicazioni ai suoi paparazzi e come si muove sia di notte sia di giorno per riuscire a ottenere notizie. In particolare, si è ripreso mentre ha intercettato Belén in strada a Milano, cercando di avere un colloquio con lei. La modella ha tirato dritta, facendo capire chiaramente di non voler più avere nulla a che fare con lui (pare che la showgirl abbia denunciato il 52enne dopo che lui ha affermato che ha avuto una storia clandestina con Ignazio Moser).

Corona è riuscito a raggiungere anche Cecilia mentre stava spingendo per strada il passeggino con dentro la figlia, cercando di strapparle delle dichiarazioni. “Non voglio parlare con te, io non rompo i cog*ioni a nessuno”, ha tagliato corto l’influencer. L’ex re dei paparazzi ha anche tentato di avere un incontro con Ignazio Moser, che, però, si è rifiutato di parlargli. Ha pure aspettato sotto casa Stefano De Martino. “Dai, su, Fabri. Andiamo a lavorare, basta. Ho da fare”, gli ha detto il conduttore Rai. Poi la chiosa gelida: “Fabri, non con me, dai”.

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Belén ha denunciato Corona?

Dopo il servizio di King of P, tutte le persone citate da Corona hanno optato per il silenzio. Lo stesso atteggiamento che hanno assunto anche quando il 52enne aveva sganciato la bomba su Belén e Ignazio, ad eccezione della showgirl, la quale via social aveva smentito la ricostruzione di Fabrizio affermando di aver dato mandato ai suoi avvocati di denunciarlo. Al momento, però, non si sa se sia davvero partita un’azione legale oppure no.