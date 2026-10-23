Così Belén Rodriguez ha rivoluzionato la sua comunicazione, ‘colpa’ di Fabrizio Corona

Belén Rodriguez, dopo che nelle scorse settimane è finita al centro delle cronache rosa per le pesanti accuse che le ha mosso il suo ex compagno Fabrizio Corona, ha rivoluzionato il suo modo di comunicare. La vicenda è nota ai più: l’ex re dei paparazzi, nel suo podcast, ha dichiarato che la modella argentina è andata a letto più volte con suo cognato, Ignazio Moser, il marito di sua sorella Cecilia. Esternazioni alle quali Belén ha risposto con una secca smentita, affermando di aver denunciato Corona, il quale non è arretrato di un millimetro, continuando a dire che quanto da lui raccontato corrisponde a verità. Il punto è che al momento è la parola di Belén contro quella di Fabrizio, visto che quest’ultimo non ha tirato fuori una prova schiacciante, ossia la cosiddetta pistola fumante, in riferimento alle sue rivelazioni.

Belén Rodriguez: la scelta di esporsi meno dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Oltre al gran trambusto mediatico, la vicenda ha avuto un’altra conseguenza: per ‘colpa’ di Corona, Belén ha iniziato ad adottare una diversa strategia comunicativa. Da oltre un mese, sulla sua bacheca Instagram, seguita da oltre 10 milioni di utenti, non compare quasi alcun post di vita privata. La modella ha deciso di puntare soltanto su contenuti riguardanti le sue attività professionali. Nelle storie, invece, divulga ancora qualche post personale, ma con molta moderazione.

Dopo la bufera che le ha scatenato addosso Corona, quindi, Belén è diventata più guardinga. Non è chiaro se sia stata consigliata da qualcuno oppure se abbia deciso da sola di esporsi meno. Al di là dell’origine della scelta, la strada imboccata dalla 42enne argentina sembra quella giusta. Mostrando meno del suo privato, è anche meno vulnerabile e quasi certamente ne guadagna in serenità. Anche perché è reduce da un periodo tosto: prima delle accuse dell’ex re dei paparazzi ha dovuto affrontare la rottura con Gaetano Fidanzati, il personal trainer di cui si era innamorata in estate. Pare che sia stato lui a darle il benservito.

Ottimi rapporti con Cecilia Rodriguez

Per quanto invece riguarda la situazione con Cecilia, sembra che le parole di Corona non abbiano in alcun modo messo in crisi il legame con la sorella. Le due continuano a frequentarsi. E infatti Belén, pochi giorni fa, era presente al compleanno della nipotina Clara Isabel.