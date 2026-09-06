Belén Rodriguez e la frase sul “Tso” rivolta a Corona: guerra senza esclusione di colpi

C’è stato un tempo in cui Fabrizio Corona e Belén Rodriguez erano innamorati e felici, belli e dannati. Era il tempo in cui l’ex re dei paparazzi non aveva ancora conosciuto le pene del carcere, le cui porte si sarebbero per lui aperte di lì a poco per svariate vicende giudiziarie per cui fu ritenuto colpevole. Dopo aver pagato il conto con la giustizia, l’imprenditore 52enne è tornato nella sua Milano. E con Belén ha continuato a coltivare una forte amicizia. Che cosa sia accaduto privatamente negli ultimi mesi tra i due non è dato saperlo. Quel che è certo è che qualcosa si è rotto. Infatti, nei giorni scorsi Corona ha confezionato una puntata di Falsissimo in cui ha sparato a zero sull’ex fidanzata, segno che i loro rapporti si sono irrimediabilmente guastati. Tra le accuse più gravi, quella in cui ha sostenuto che Rodriguez sia andata a letto con suo cognato, Ignazio Moser.

Belén Rodriguez attacca di nuovo Fabrizio Corona: “Ha bisogno di un Tso”

Belén ha smentito le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi, affermando di averlo denunciato. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono invece chiusi in un silenzio tombale. Entrambi hanno preferito non commentare in alcun modo quanto trapelato a Falsissimo. Nel frattempo, Belén è tornata a tuonare contro Corona. Rispondendo a una donna che su Instagram ha consigliato al 52enne di curarsi la cattiveria, la showgirl ha commentato in modo durissimo: “Ma quello (Corona, ndr) avrebbe bisogno di un Tso”. L’intervento è stato corredato da una emoji sorridente. Parafrasando: Belén probabilmente non pensa che l’ex abbia realmente bisogno di un trattamento sanitario obbligatorio, ma quanto voleva dire è arrivato forte e chiaro.

Belén lasciata da Gaetano Fidanzati: il retroscena

Dopo il caos mediatico che si è scatenato a seguito del racconto di Corona, Belén ha anche dovuto fare i conti con un’altra situazione delicata. Sembra che sia stata lasciata dal fidanzato Gaetano Fidanzati. Nelle scorse ore, la modella ha pubblicato su Instagram un messaggio in cui ha criticato generalmente, cioè senza fare nomi, coloro che abbandonano le persone nel momento del bisogno. Inoltre ha tolto il follow al personal trainer. Pare quindi scontato che la love story sia definitivamente tramontata. Si vocifera che uno dei motivi per cui Fidanzati ha deciso di chiudere la relazione sia la forte esposizione mediatica di Belén.