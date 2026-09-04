Belén e Gaetano Fidanzati, è finita: i motivi, lo sfogo di lei e il “segui” tolto a Stefano De Martino

The end, Gaetano Fidanzati e Belén Rodriguez non sono più una coppia: sulla vicenda arrivano diverse conferme. E anche la stessa showgirl argentina ha lasciato intendere pubblicamente di essere tornata single. Tra l’altro, nelle ultime ore, su Instagram ha levato il “segui” a tre persone: al già citato Fidanzati, a sorpresa all’ex marito Stefano De Martino e a Diletta Leotta. Gesti che non sono passati inosservati e che hanno reso il gossip ancora più rovente.

Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati “non sono più una coppia”

Rapido riassunto delle puntate precedenti: Belén tra il 14 e il 15 agosto viene paparazzata in Sardegna, a Porto Cervo, con un gruppo di amici. In uno scatto pare tenere per mano un ragazzo. Gaetano quella notte è a Forte dei Marmi e quando vede la foto incriminata decide di mettere in pausa la love story, affermando di aver bisogno di capire che cosa sia accaduto. Dopo qualche giorno, il personal trainer riappare assieme alla showgirl. Hanno ricucito.

Nel frattempo Belén viene investita dal polverone sollevato da Fabrizio Corona, che a Falsissimo la accusa di essere andata a letto con suo cognato, Ignazio Moser. Lei smentisce tutto e riferisce di aver denunciato l’ex re dei paparazzi. In queste ore concitate, qualcosa sembra rompersi con Fidanzati. Si arriva così alle scorse ore, con Belén che toglie il “segui” al personal trainer e poi pubblica il seguente messaggio tra le storie di Instagram:

“La mia stima si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero. Chi sparisce al primo segno di difficoltà, perde spazio nella mia vita. Le parole gonfiate le porta via il vento. Chi ha coraggio non promette, resta. Non consola, si siede nel fango con te finché non trovi la forza di rialzarti. Essere liberi non è fuggire dal dolore altrui, è scegliere di restarci dentro senza esserne schiacciati con la lucidità di chi costruisce, di chi non pensa solo a se stesso. Chi è altruista e non il contrario. E a voi, che siete rimasti, che non avete avuto bisogno di grandi gesti per farmi sentire che c’eravate dico grazie. Grazie per essere stati presenza e non solo parole, per aver scelto di restare quando sarebbe stato più facile andare. Il vostro esserci, nei momenti in cui il dolore pesava di più, vale più di ogni promessa mai fatta. Il resto per me non conta nulla”.

Nel discorso non viene mai menzionato Fidanzati. Il fatto però che Belén le abbia tolto il “segui” spinge a credere che il suo sfogo sia proprio riferito a lui. La pensa così anche Gabriele Parpiglia. “Come avevo anticipato, non era recuperabile la storia”, ha scritto il giornalista, che è stato colui che aveva pubblicato la foto di Porto Cervo, quella che ha aperto la crisi tra Fidanzati e la modella.

Belén toglie il “segui” a Stefano De Martino e Diletta Leotta

Anche Deianira Marzano è intervenuta sulla vicenda, affermando che la storia tra la showgirl e il personal trainer è “ufficialmente finita”. L’esperta di gossip ha aggiunto che Fidanzati non sarebbe riuscito a reggere la pressione mediatica che c’è attorno alla modella.

C’è infine il misterioso gesto dei “segui” rimossi da Belén a Stefano De Martino e a Diletta Leotta. Forse, se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni.