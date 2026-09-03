Corona afferma che Belén ha avuto una storia con Ignazio Moser: interviene Jeremias Rodriguez

Belén Rodriguez di nuovo al centro del gossip del Bel Paese. Le dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona a Falsissimo hanno fatto un gran baccano. Il 52enne milanese ha riferito che la modella argentina, con la quale ha avuto una lunga relazione prima di finire in carcere e con la quale era legato da un rapporto di amicizia fino a pochi mesi fa, sarebbe andata a letto con suo cognato, Ignazio Moser, il marito di Cecilia. Belén si è affrettata a smentire la ricostruzione e poi ha denunciato Corona. Sulla vicenda ha detto la sua anche Jeremias Rodriguez.

Fabrizio Corona contro Belén: interviene il fratello Jeremias

Jeremias è sempre stato molto riservato. Quasi mai ha commentato i gossip sulla sua famiglia. Stavolta ha fatto un’eccezione. Il suo intervento è arrivato a margine di un contenuto condiviso online da Giusy Palombo, giornalista che sui social esamina le dinamiche della cronaca rosa e del piccolo schermo.

In particolare, Palombo ha evidenziato che, a suo avviso, Cecilia e la figlia Clara Isabel, che è nata lo scorso ottobre, sono le reali vittime della pressione mediatica creatasi dopo le esternazioni di Corona. Ed è su tale ragionamento che Jeremias ha voluto mettere i puntini sulle i. “La vera vittima di questa storia è chi si nutre di determinati meccanismi. Chi è intelligente lo sa. Unico e ultimo messaggio. Buona vita a tutti”, ha scritto il 37enne argentino.

Dunque non si è trovato per nulla d’accordo con Palombo. Anzi, ha spostato il focus, lasciando intendere di ritenere che la sua famiglia non sarebbe vittima di nulla. Le vittime sarebbero invece quelle persone che si ‘cibano’ di contenuti come quello pubblicato da Corona.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non scalfiti dalle esternazioni di Corona

Per quanto riguarda Cecilia, dopo la puntata di Falsissimo in cui Corona ha detto che Belén è andata a letto con Ignazio Moser, non ha battuto ciglio. Ha continuato a mostrarsi sui social affiatata con il marito. Il che spinge a credere che la sua armonia familiare non sia stata minimamente intaccata dalle parole dell’ex re dei paparazzi.

Sembra inoltre che non abbia nessun tipo di problema anche con la sorella. Infatti nelle scorse ore, attraverso una storia Instagram, ha reso noto che tra una quindicina di giorni inizierà la nuova campagna pubblicitaria per MeFui, il brand di costumi che ha fondato con Belén. Ciò vuol dire che le due modelle lavoreranno insieme. Se fosse in corso un terremoto familiare, quasi certamente non si avvicinerebbero, come già accaduto lo scorso anno, quando non si rivolsero la parola per mesi.