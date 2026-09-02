Belén a letto con Ignazio Moser? “Parlo io, ecco la verità e ho denunciato Corona”. Poi il gesto di De Martino

Dopo le dichiarazioni a Falsissimo di Fabrizio Corona, Belén Rodriguez ha deciso di adire le vie legali. L’ex re dei paparazzi ha sostenuto che la modella argentina sia andata a letto con Ignazio Moser, ossia il marito di sua sorella Cecilia. Una versione che la showgirl ha smentito, aggiungendo di aver denunciato Corona. Nel frattempo la 41enne avrebbe incassato privatamente la solidarietà di Stefano De Martino. Per quanto riguarda Cecilia e Ignazio Moser, non si registrano scossoni dopo quanto affermato da Corona. I due, dopo la puntata di Falsissimo, si sono mostrati uniti e sorridenti sui social, con la figlia Clara Isabel. Non una risposta diretta a quanto esternato da Corona, ma un gesto che sembra avere il fine di dimostrare che la famiglia è unita.

Belén Rodriguez: “A letto con Ignazio Moser? Mai confidata con Fabrizio Corona”

“L’ho denunciato. Cosa vuole da me? Soldi”, ha scritto Belén rispondendo a un follower su Instagram. E ancora: “Dice eresie, non mi sono mai confidata con lui”. Il riferimento è a quanto raccontato dal 52enne a Falsissimo. Corona ha riferito che ha trascorso una sera con l’ex compagna, la quale, dopo aver bevuto dei gin tonic, gli avrebbe confidato di avere avuto una storia clandestina con il cognato. Secondo la modella tale voce è totalmente infondata e il dialogo menzionato dall’ex re dei paparazzi non sarebbe mai esistito.

La showgirl, sempre conversando su Instagram con i follower, ha anche dichiarato di non aver alcun tipo di problema con i suoi familiari, smentendo che i rapporti siano compromessi e ridotti ai minimi termini. “Siamo sempre stati uniti e lo saremo per sempre”, ha chiosato. Si ricorda che Belén e Cecilia, un anno fa, come da loro stesse ammesso, non si sono parlate per mesi. Poco prima della nascita della figlia di ‘Chechu’, la piccola Clara Isabel, che è venuta alla luce lo scorso ottobre, le due sorelle hanno fatto pace. Ai media Belén si è limitata a dire che l’allontanamento è stato provocato da una sua “marachella”, senza entrare nei dettagli di quel che è accaduto.

Stefano De Martino vicino a Belén

Belén, secondo quanto rivelato dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, dopo la bufera sollevata da Corona, avrebbe ricevuto il sostegno dell’ex marito Stefano De Martino. Il conduttore, attraverso messaggi e chiamate, avrebbe dato supporto morale all’ex moglie. “Il loro è sempre stato un rapporto che è andato oltre, e non c’è da stupirsi della ‘galanteria’ del conduttore”, ha aggiunto Pugnaloni.