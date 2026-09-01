Fabrizio Corona: “Belén a letto con Ignazio Moser, me l’ha detto lei”. La reazione della showgirl

Fabrizio Corona, nella puntata di Falsissimo dedicata a Belén Rodriguez, ha sganciato una bomba di gossip destinata a far discutere. Senza troppi giri di parole, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato che la showgirl argentina, dopo una notte godereccia, gli avrebbe confessato di avere avuto una relazione clandestina con suo cognato, Ignazio Moser, il marito di Cecilia Rodriguez (i due sono diventati genitori di Clara Isabel lo scorso ottobre). Naturalmente le rivelazioni del manager 52enne sono da prendere con le pinze, in attesa della versione dei diretti interessati.

Fabrizio Corona: “Belén Rodriguez mi ha detto di essere andata a letto con Ignazio Moser”

Corona, a un certo punto del racconto, ha riferito di aver trascorso tempo fa una serata con l’ex compagna Belén Rodriguez, con la quale ha bevuto gin tonic facendo le ore piccole. In questa circostanza la modella gli avrebbe confessato un segreto. “Sono andata a letto con Ignazio Moser. Ma Cecilia non lo sa”, ha scandito Corona, riportando le presunte parole che gli avrebbe confidato Belén quella sera. A onor del vero l’ex re dei paparazzi ha usato un’espressione più colorita e non “sono andata a letto con”, ma il succo del discorso non cambia di una virgola.

Mentre andava in onda Falsissimo, la cui puntata sui Rodriguez è stata pubblicata alle 21 di lunedì 31 agosto, Belén sui suoi profili social ha scritto: “Sono serena. I reati sono reati, lui continua imperterrito”. Quel “lui” è naturalmente riferito a Corona. Pochi giorni prima che venisse messo in onda il contenuto, la showgirl ha contattato privatamente l’ex re dei paparazzi, minacciando vie legali. Corona ha reso pubblica la chat in cui Belén gli promette di “fargliela pagare”.

Amicizia al capolinea tra Belén e Corona

Non è chiaro che cosa sia accaduto negli ultimi anni tra Belén e Corona. I due hanno avuto una lunga storia d’amore prima che Fabrizio venisse arrestato. Nonostante la rottura, i due hanno sempre avuto un buon rapporto. E infatti non hanno mai nascosto di condividere una profonda amicizia. Qualcosa, però, si sarebbe rotto negli ultimi tempi.

Tornando alle esternazioni di Corona a Falsissimo, per ora Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno preferito rimanere in silenzio, evitando qualsiasi genere di commento.