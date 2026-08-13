Corona torna con Falsissimo, “attaccherà Belén che l’ha bloccato ovunque”: la data della nuova puntata

Fabrizio Corona è pronto a tornare a fare rumore. Sui social già l’ironia scorre a fiumi. “Pronto per altre denunce”, bisbigliano i maliziosi. Nelle scorse ore l’ex re dei paparazzi, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato che il 31 agosto, alle ore 21, sarà resa disponibile una nuova puntata di Falsissimo. E pare che l’imprenditore milanese, tra gli altri, abbia messo nel mirino la sua ex compagna Belén Rodriguez. Già mesi fa, nel suo podcast, aveva tirato in ballo la showgirl argentina, sostenendo che anche lei “fosse scesa a patti con il potere” per via dell’ultima ospitata ad Amici di Maria De Filippi. Si trattò di un retroscena non troppo curioso. Sembra che invece, nella prossima puntata di Falsissimo, farà calare la scure sull’ex moglie di Stefano De Martino.

Falsissimo, Corona ha messo nel mirino Belén Rodriguez? Il video con la farfalla

Corona ha postato una storia Instagram in cui si vede la sedia vuota di Falsissimo su cui si nota una farfalla; poi entra in scena lui, la farfalla si posa sulla sua mano, per poi volare via. Secondo molti, l’insetto è un chiaro riferimento al tatuaggio inguinale di Belén. Tatuaggio che catturò l’attenzione di milioni di italiani anni fa, quando la modella sudamericana fece la valletta al Festival di Sanremo. Ma c’è dell’altro.

I retroscena su Fabrizio Corona: “Attaccherà anche Tony Effe”

A caldeggiare la tesi che Corona stia preparando una puntata spigolosa di Falsissimo su Belén è stato anche Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram. A suo dire, i rapporti tra l’ex re dei paparazzi e la showgirl non sarebbero più buoni come un tempo. “Lei lo ha bloccato ovunque”, ha scritto Rosica, aggiungendo che ora Corona farà rivelazioni sull’ex.

Anche l’esperto di gossip Amedeo Venza ha sostenuto che Corona attaccherà Belén a Falsissimo, oltre a Tony Effe, rapper e compagno di Giulia De Lellis. Per il momento si tratta di indiscrezioni in attesa di conferma. Quel che è sicuro è che l’imprenditore 52enne sta “cucinando” una nuova puntata del podcast che ha affossato nei mesi scorsi la reputazione di Alfonso Signorini. Pochi mesi prima fu bersagliato Raoul Bova. Entrambe le vicende hanno avuto sviluppi giudiziari.