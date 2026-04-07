Corona attacca Belen, “ha pagato il prezzo del successo con Maria De Filippi”: trema anche Stefano De Martino

Fabrizio Corona non guarda in faccia a nessuno, nemmeno all’amica ed ex fidanzata Belen Rodriguez. L’imprenditore milanese ha pubblicato la nuova puntata di Falsissimo, l’ultima dedicata ad Alfonso Signorini. Sull’ex conduttore del Grande Fratello Vip non ha aggiunto elementi di particolare rilievo. A metà puntata, però, ecco il colpo di scena: il 51enne ha dichiarato che ora metterà nel mirino la showgirl argentina, sostenendo che anche lei ha pagato il “prezzo del successo”. In pochi si sarebbero aspettati un simile attacco perché Corona, con Belen, ha un legame di amicizia importante.

Falsissimo: Fabrizio Corona mette nel mirino Belen Rodriguez

“C’ho messo tre mesi e 4 puntate. Chiudo qui questa inchiesta perché devo continuare a fare informazione e produrre nuove inchieste. Toccherà anche a Belen ora che è scesa a patti col potere, pagando il prezzo del successo, ovvero accettando l’invito di Maria De Filippi”. Così Corona nell’archiviare il fronte Signorini e nell’aprire quello dedicato all’ex fidanzata. Il menzionato invito è l’ospitata recente di Belen ad Amici. Secondo l’ex re dei paparazzi, che nelle scorse puntate di Falsissimo aveva sostenuto che tra la showgirl e la conduttrice pavese si erano create delle ruggini, la chiamata ad Amici è stata “strategica”. Vale a dire? Vale a dire che per il 51enne è stata organizzata proprio per silenziare i retroscena da lui svelati settimane fa.

Come già sottolineato, tra Belen e Corona c’è un legame di amicizia lungo anni. O forse c’era. Sembra che il 51enne abbia interpretato l’accettazione dell’invito dell’argentina ad Amici come uno sgarro nei suoi confronti. Anche perché nelle precedenti puntate di Falsissimo aveva più volte attaccato “Queen Mary”, affermando che anche lei agisse in modo torbido. Una serie di dichiarazioni che hanno spinto Mediaset a chiedergli un risarcimento danni da 160 milioni di euro. E tra coloro che si sono dichiarati danneggiati figura anche Maria De Filippi, oltre a Marina e Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti e Samira Lui.

Trema anche Stefano De Martino

Non è quindi escluso che adesso Corona “cucini” una nuova puntata del suo podcast mettendo al centro della narrazione Belen. Se così fosse, probabilmente la showgirl avrebbe di che preoccuparsi. E anche il suo ex marito Stefano De Martino potrebbe tremare visto che l’ex re dei paparazzi, proprio per via della lunga amicizia condivisa con la stessa Rodriguez, potrebbe essere a conoscenza di alcune informazioni pruriginose.