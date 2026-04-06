Belen conduttrice de L’Isola dei Famosi, la ‘pazza’ idea di Mediaset con le puntate registrate

Belen Rodriguez potrebbe essere la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione è Vanity Fair, che sostiene che la modella e influencer argentina sarebbe il nome forte su cui vorrebbero puntare i vertici Mediaset per rilanciare lo storico reality show dei naufraghi che, tra l’altro, dovrebbe essere rivoluzionato. Quella di coinvolgere l’ex moglie di Stefano De Martino alla guida del programma, almeno sulla carta, è un’idea “pazza”, se si considera che Belen ha sì masticato molta tv negli anni, ma mai è stata al comando in solitaria di un programma in prime time su una rete ammiraglia.

Belen Rodriguez in pole position per condurre L’Isola dei Famosi

“Da naufraga a conduttrice – si legge su Vanity – Belen Rodríguez potrebbe tornare dove tutto è iniziato. Mediaset starebbe pensando a lei per guidare la prossima edizione de L’isola dei Famosi, trasformando il suo passato da concorrente in una nuova avventura al timone. Il reality, basato sulla sopravvivenza dei naufraghi su un’isola, dovrebbe andare in onda in estate su Canale 5 con puntate – stavolta – registrate”.

L’Isola dei Famosi sarà rivoluzionata

DavideMaggio.it, nelle scorse settimane, ha fatto sapere che Mediaset ha deciso di cambiare drasticamente pelle al reality show. Le nuove puntate dovrebbero essere registrate tra giugno e luglio 2026. La produzione dovrebbe trasferirsi nelle Filippine e non più in Honduras, come avvenuto negli ultimi anni. L’idea sarebbe quella di eliminare la diretta, per fare spazio a una narrazione costruita attraverso un sapiente montaggio. Un po’ quello che avviene per Temptation Island.

Un simile esperimento è stato fatto lo scorso anno con La Talpa. Il format fu affidato a Diletta Leotta e non andò affatto bene: ascolti disastrosi e chiusura anticipata. Per evitare un simile scenario, stavolta Pier Silvio Berlusconi e i suoi più stretti collaboratori visionerebbero in anteprima le puntate registrate. Laddove siano soddisfatti del prodotto realizzato, arriverebbe l’ok per la messa in onda. In caso contrario il reality non vedrebbe la luce.

Sempre ammesso e non concesso che davvero sia scelta Belen per la conduzione, la modella sudamericana si ritroverebbe a muoversi in un contesto non in diretta. Un dettaglio non da poco che, senza dubbio, la favorirebbe. Una trasmissione registrata è infatti molto più facile da gestire rispetto a una live. Inoltre segnerebbe il ritorno nella tv che conta per la 41enne che non è più stata coinvolta in importanti progetti Mediaset dopo essere stata un volto de Le Iene e di Tu sì que vales.